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Putin'in kızı boşanıyor!

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Putin'in kızı boşanıyor!
Putin'in kızı boşanıyor!

İngiliz medyasında yer alan habere göre; Putin'in en büyük kızı Dr. Mariya Putina'nın (36) Hollandalı iş insanı Jorrit Faassen eşinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Rusya’dan kaçan Rus gazeteci Sergey Kanev'in aktardığına göre; “Putin, büyük kızına kötülük yaptı çünkü Ukrayna ile savaşa girmesi batı yaptırımlarını tetikledi. Kızının mega projesi sayesinde Avrupa’dan ve Körfez ülkelerinden zenginleri ve şeyhleri bölgeye çekme planı vardı. Fakat şu an savaş dolayısıyla kimse gelmeyecek” dedi.

St. Petersburg’da ülke dışından gelecek varlıklı hastalar için bir tıp merkezi açma planı olan Mariya'nın bu planı savaş dolayısıyla iptal ettiği de ortaya çıktı.

Çocuklarda nadir görülen genetik hastalıklar konusunda bir uzman olan Mariya'nın özellikle Orta Doğu’dan zenginleri çekmeye çalışacağı kaydedilirken savaşın büyük bir engel oluşturduğu belirtildi.

Mariya'nın Rusya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Endokrinoloji Tıp Araştırma Merkezi’nde görev aldığı da aktarıldı.

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