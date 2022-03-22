Putin’in savaş propagandasında içerideki cephe: Rus okulları

Washington Post gazetesi, anaokulundan üniversiteye Rusya genelindeki okullarda Ukrayna'daki işgalle ilgili resmi söylemin müfredata girdiğini yazdı. Savaşın simgesi haline gelen Z harfinin otobüs duraklarından üniversite kampüslerine kadar birçok yerde görüldüğü belirtilen haberde, okulların Putin yönetimi açısından savaş propagandasında önemli bir cephe olduğu kaydedildi.

Anaokullarında Z harfleriyle eğitimler düzenleniyor.

“RUSYA’NIN İŞGALİ AKLAMA ÇABASI”

İşgal nedeniyle tepkilerin hedefi olan ve giderek yalnızlaşan Rus hükümetinin içerideki savaş karşıtı sesleri bastırırken okullarda verilen “yurtseverlik” dersleriyle Ukrayna'daki savaşı aklamaya çalıştığı yorumu haberde yer aldı.

Sosyal medyada da son dönemde Rus okullarında “Ukrayna işgalinin nedenlerinin anlatıldığı” derslere katılan öğrencilerin zafer işareti yaptığı birçok fotoğraf ve video paylaşılıyor. Bazı görüntülerde öğretmenlerin “Rus ordusunun Ukrayna'daki başarılarını övdüğü”, küçük çocukların da marşlar söylediği görülüyor.

ON BİNLERCE ÖĞRENCİYE PUTİN’İN KONUŞMALARI İZLETİLDİ

Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, daha önce ülkedeki okulları “Moskova'nın Batı'ya karşı verdiği enformasyon ve psikolojik savaşında en önemli cephe” diye nitelemişti. Kravtsov, bu ay başında yaptığı açıklamada Rusya genelinde 5 milyondan fazla çocuğun “Rusya'nın Savunucuları” isimli ders videosunu izlediğini bildirmişti.

İzlenmesi zorunlu olan videoda, Putin'in Ukrayna işgaliyle ilgili konuşmalarından bazı bölümler yer alıyor. Bu videolarda Ukraynalıların bir bölümünün 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle işbirliği yaptığı ve Ukrayna'da Nazi destekçileri bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca Mariupol'de doğum hastanesine düzenlenen saldırı gibi bazı olayların da “yalan haber” olduğu iddia ediliyor.

Savaş nedeniyle medyaya baskının giderek arttığı ülkede, internet düzenleme kurumu Roskomnadzor, Ukrayna'yla ilgili “işgal” ve “savaş” ifadelerini içeren haberlerin kaldırılması talimatı vermiş, sadece resmi açıklamalara güvenilmesini istemişti.

Ülkede son günlerde televizyonlarda eğlence programı yerine propaganda amaçlı haber ve tartışma programlarına yer verilmesi de dikkat çekiyor.