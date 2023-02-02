Rahvancıoğlu: Türkiye’den Elektrik Alma Sürecine Yıldırarak Razı Etmeye Çalışıyorlar

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Mayıs TV’de Meltem Sakin’in sunduğu Gazete Sohbetleri programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKSA ile olan sözleşmenin yenilenmesi ile ilgili bir süreç söz konusu diyen Rahvancıoğlu elektrik kesintilerinin bu döneme gelmesi tesadüf olamaz ifadelerini kullandı ve benzerinin tüpe veya benzine zaman geleceğinde de yaşandığını söyledi. Son üç yılda AKSA’ya ödenen parayla yeni santral kurulabileceğini vurgulayan Rahvancıoğlu, buna rağmen o paraları ödüyoruz ve elektriksiz kalıyoruz şeklinde konuştu. Rahvancıoğlu, elektrik ihtiyacımızı Türkiye Cumhuriyeti’nden alma sürecine bizi yıldırarak razı etmeye, bu halkın değerlerini, birikimini deniz ötesi sermaye kuruluşlarına peşkeş çekmeye çalışıyorlar ifadelerini kullandı. Rahvancıoğlu, AKSA’nın derhal kamulaştırılmasını ve kamusal elektrik üretiminin sağlanması için gerekli adımların derhal atılması gerektiğini belirtti.

Yol Vergisi, Yola Harcanması Gerekirken, İşverenlere Teşvik Olarak Veriliyor

Ülkemizde kamusal toplu taşıma olmadığından, bireysel araba kullanımının zorunlu yüksek olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, seyrüsefer harçlarına yapılan zammın düpedüz soygun olduğunu aktardı. Yol vergisiyle maaş ödüyorlar söyleminin de yanlış olduğuna vurgu yapan Rahvancıoğlu, vergilerin işverenlere teşvik olarak verildiğini söyledi. Rahvancıoğlu, kamunun üzerindeki yükün, kamu emekçileri olduğu algısı hükümetin çıkarınadır, ancak rakamlarla da ortaya konulduğu gibi bu doğru değildir. Hükümet edenlerin, kamu çalışanlarını hedef olarak göstermek istedikleri için bu tarz söylemler kurduğunu, ancak bir kamu sendika başkanının bu tarz söylemde bulunmasının, kendi üyelerini hedef göstermesinin yanlış olduğunu, gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Acilen Çocuk İzlem Merkezleri Kurulmalıdır

Rahvancıoğlu, 18 yaşından küçük herkesin yasal olarak çocuk sayıldığını, çocuklardan anne ve babalardan önce sosyal hizmetler dairesi müdürünün sorumlu olduğunu belirtti. Çocuk izlem merkezlerinin acilen kurulması gerektiğini anlatan Rahvancıoğlu, vatandaş olsun, olmasın çocukların bu merkeze kayıtlı olup, anbean takip ediliyor olması gerektiğini, bunun sosyal devlet olmanın gereği olduğunu anlattı. Rahvancıoğlu, dinsel gericilik ve muhafazakarlaşmanın ilk hedefinde kadınların ve çocuklar vardır. Muhafazakar bir zihniyet, sonunda şiddet ve ölüm olan her türlü erkek otoritesini kadına uygulanabileceğini net şekilde ortaya koyan bir anlayıştır. Dinsel gericiliğin yükselmesiyle kadına şiddetin, çocuğa istismarın artıyor olması bir tesadüf değildir dedi.

Tek Gerçekçi, Uygulanabilir Çözüm Modeli Federasyondur

Rahvancıoğlu, BM güvenlik konseyi söylese veya söylemese de bu ülkede gerçekçi, uygulanabilir tek çözümün federasyon olduğunu söyledi. Rahvancıoğlu, federal bir çözüm için müzakereler gereklidir. Müzakerelerin yanında olması gerekenler de vardır. Masadan çözüm değil gerilimin de çıktığını gördük. Masanın, sokaktan, halkın bağrından, vicdanından desteklenmesi için yapılması gerekenlere bugünden başlanmalıdır açıklamasını yaptı.

Tatar’ın “siyasal eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisini kabul etmiyorlarsa, diğer yol entegrasyondur” açıklaması değerlendiren Rahvancıoğlu, Tatar’ın vaadi kktc’yi tanıtmaktı, tanıtamadıklarını bunun mümkün olmadığını, vaat olarak verdiği şeyin yalan olduğunu itiraf edemiyor. Onun yerine, “biz de entegrasyon yaparız” diyerek kabahati uluslararası toplumlara, başka halklara yükleyemeye çalışıyor. Tatar, sürekli söylediğinden çark eden pozisyondadır dedi.

Vergi Dilimleri Konusu Dahi Elçiliğe Soruluyor!

KTMMO yasası ve vergi dilimleriyle ilgili hükümetin bir iktidar odağı olmadığını, memleketi yönetenin de hükümet olmadığını gördük diyen Rahvancıoğlu, vergi dilimleri dahi elçinin onayına tabii tutuluyor ifadelerini kullandı. Rahvancıoğlu, bunun bir ciddiyetsizlik olmadığını iradesizlik olduğunu söyledi. Rahvancıoğlu, bu ülkenin halkına duyarlılık göstermekte olan KTMMO gibi kurumları bypass etmek istiyorlar. Yasayı değiştirmek istediler ancak halkın ciddi tepkisiyle karşılaşınca geri adım atmak zorunda kaldılar. Bu ciddi bir başarıdır ancak tetikte olunması gerekir, sözlerine güven olunmaz şeklinde açıklama yaptı.