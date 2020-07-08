Rant hırsıyla deniz kaplumbağalarını katlettiler!

8 KAPLUMBAĞA ÖLDÜRÜLDÜ

Spot yapmış olduğu açıklamada içinde olduğumuz bu hafta sürecinde altı Caretta ve iki yeşil deniz kaplumbağasının İskele ve Boğaz sahillerinde kıyıya vurduğunu, bunların beş tanesinin boğularak öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı. 2020 senesi süresince, kuzey Kıbrıs’ta ölü olarak kıyıya vurmuş veya balık ağlarına takılmış 139 kaplumbağa SPOT tarafından kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada bunların yarısı (72) son iki ay içerisinde kaydedilmiştir denildi. Bu hafta Boğaz-Kalecik bölgesinde bulunmuş olan üç kaplumbağanın ise boğazlarının kasıtlı olarak kesilmiş olmasının dehşete düşürücü boyutlarda olduğu kaydedildi.

KKTC’NİN MASKOTU

Spot (Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti) yaptığı açıklamada “Deniz kaplumbağaları KKTC'nin maskotudur. Dahası çoğu balıkçı onların da yaşam hakkı olduğunu kabul eder, hatta denizlerimizin bahçıvanları olarak yaşam alanlarındaki değerli varlıklarını takdir eder. Kaplumbağaların yetişkinliğe ulaşması en az 30 yıl aldığı belirtilen açıklamada, Kıbrıs'a beslenmek veya üreme için geldikleri kısıtlı sürede ölmeleri sayılarının hızla azalmasına sebep olmaktadır denildi.



