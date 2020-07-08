  • BIST 119.709
  • Altın 395,775
  • Dolar 6,8554
  • Euro 7,7401
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUluçay:20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak

Rant hırsıyla deniz kaplumbağalarını Katlettiler!

» »
Rant hırsıyla deniz kaplumbağalarını katlettiler!
Rant hırsıyla deniz kaplumbağalarını Katlettiler!

8 KAPLUMBAĞA ÖLDÜRÜLDÜ

Spot yapmış olduğu açıklamada içinde olduğumuz bu hafta sürecinde altı Caretta ve iki yeşil deniz kaplumbağasının İskele ve Boğaz sahillerinde kıyıya vurduğunu, bunların beş tanesinin boğularak öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı. 2020 senesi süresince, kuzey Kıbrıs’ta ölü olarak kıyıya vurmuş veya balık ağlarına takılmış 139 kaplumbağa SPOT tarafından kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada bunların yarısı (72) son iki ay içerisinde kaydedilmiştir denildi. Bu hafta Boğaz-Kalecik bölgesinde bulunmuş olan üç kaplumbağanın ise boğazlarının kasıtlı olarak kesilmiş olmasının dehşete düşürücü boyutlarda olduğu kaydedildi.

 

KKTC’NİN MASKOTU

Spot (Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti) yaptığı açıklamada “Deniz kaplumbağaları KKTC'nin maskotudur. Dahası çoğu balıkçı onların da yaşam hakkı olduğunu kabul eder, hatta denizlerimizin bahçıvanları olarak yaşam alanlarındaki değerli varlıklarını takdir eder. Kaplumbağaların yetişkinliğe ulaşması en az 30 yıl aldığı belirtilen açıklamada,  Kıbrıs'a beslenmek veya üreme için geldikleri kısıtlı sürede ölmeleri sayılarının hızla azalmasına sebep olmaktadır denildi.

detay-005.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediyesi Halk Plajı korona tedbirleriyle açıldı23 Haziran 2020 Salı 14:55
  • Dr. Bülent Dizdarlı :Pandemi Hastanesine Neden Gereksinim Duyuyoruz?19 Haziran 2020 Cuma 10:50
  • Berberoğlu’nun ölüm sebebi kalp krizi18 Haziran 2020 Perşembe 15:56
  • İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Dün Telekonferansla Toplantı Gerçekleştirdi18 Haziran 2020 Perşembe 15:00
  • İskele Belediyesi Zabıta Birimi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi İle İş Birliğinde “Korona Denetimi” Yaptı11 Haziran 2020 Perşembe 17:15
  • İskele'nin bazı bölgelerine yarın 7 saat elektrik verilemeyecek03 Haziran 2020 Çarşamba 14:35
  • İskele Boğaz yolu halen tamir edilmedi..."Birilerinin ölmesi mi bekleniyor?"30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:07
  • Karpaz'da ani ölüm23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:19
  • İskele Kalecik’te yangın23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:38
  • İskele Cuma pazarı yarın kurulacak21 Mayıs 2020 Perşembe 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti