Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail'den TRT dizisine tepki: Geri zekalı mısınız?

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, TRT'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde Denktaş'ın kafasına silah dayandığı sahneye tepki gösterdi.

Kıbrıslı Rum silahlı örgütü (EOKA) üyesi Nikos Sampson'ın KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın başına silah dayadığı sahneye tepki gösteren İsmail, "Geri zekalı mısınız? Sampson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin 6. bölümünde yer alan sahneye tepkisini dile getiren Sabahattin İsmail "Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz! Devlet galası bu saçmalıklar için miydi? Bu dizi varoluş mücadelemizi değil, insanları arkadan vuran sivilleri katleden eli kanlı katil Sampson'u aklama ve kahraman yapmak için mi yapıldı? Korkak katil bir yığın yalanla davası için korkmadan mücadele eden liderimiz Denktaş'ı silahla kaçıran bir kahraman olarak gösteriliyor" ifadelerini kullandı.