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Real Madrid, Mbappe için 6 oyuncusunu satıp, 328 milyon Euro'luk bir teklif yapacak

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Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katabilmek için 6 futbolcusunu satmayı düşünüyor. 
Real Madrid, Mbappe için 6 oyuncusunu satıp, 328 milyon Euro'luk bir teklif yapacak

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katabilmek için 6 futbolcusunu satmayı düşünüyor. 

İspanyol As gazetesinin haberine göre; Real Madrid, kaynak yaratmak için Gareth Bale, Brezilyalı sol bek Marcelo, Sırp golcü Luka Jovic ve üç İspanyol futbolcu Isco, Dani Ceballos ve Brahim Diaz'ı satmayı düşünüyor.

Koronavirüs salgınının Real Madrid'in gelirlerini iki yılda yüzde 25 düşürdüğü kaydedilen haberde; 6 ismin satışıyla yaklaşık 100 ile 150 milyon Euro arasında bir parayı kasaya koyulması planlanıyor. Mbappe'nin transferi için kalan para ise kredi kullanılarak finanse edilecek. Mbappe için yaklaşık 328 milyon Euroluk bir meblağ gözden çıkarıldı.

Real Madrid'in gelecek sezondan itibaren seyircilerin stadyumlara alınmaya başlanmasıyla birlikte gelirlerini normal seviyelere çekeceği ve bu rakamın 800 milyon Euro olacağı da kaydedildi.

İspanyol basınında ayrıca Real Madrid'in Sergio Ramos'u Mbappe transferinde de kullanabileceği yazıldı.

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