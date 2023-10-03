Reçete soruşturmasında tutuklu sayısı 19!

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Sahte reçete soruşturması kapsamında üç kişi daha tutuklandı.

PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen “Sahte Reçete Düzenlenmesi” meselesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, ikisi eczacı biri doktor olmak üzere toplam üç kişi dün tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zanlılar bugün sabah tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılacak.

19 TUTUKLU

Soruşturma kapsamında bügüne kadar 9 eczacı, 6 doktor ve 6 sivil şahıs olmak üzere toplam 21 kişi tutuklandı.

Sivil şahısların ikisine dava okunup serbest bırakıldı. Şu an 19 tutuklu var.