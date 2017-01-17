Reina saldırganı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı

Saldırganın doğum tarihinden nerede eğitim aldığına kadar, o gece neler yaşandığını, nerede ev tuttuğunu açıklayan İstanbul Valisi Şahin, örgüt bağlantısının çok yüksek olduğunu vurguladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Reina saldırganı ile ilgili devletin eline geçen bilgileri basın ile paylaştı.

İstanbul Valisi Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Menfur terör eyleminde 39 insanımızı yitirdik. O saldırıyı gerçekleştiren faille ilgili o günden bu yana emniyet ciddi bir çalışma yürüttü. Bu gece Esenyurt'ta yapılan operasyonda katil yakalandı. Katil Afganistan'da eğitim almış, 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016 Ocak ayında geldiği tahmin ediliyor. 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, 2 bin polis görev aldı. Konya-Hatay ve İzmir'de ortaklaşa operasyon gerçekleştirildi. Terörist İstanbul'a geldiğinde Başakşehir'de ev kiralıyor. Sonra kendini gizlemeye çalışıyor. Polisimiz çok büyük emek sarf etti. Bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenledi.

Orada, o civarda arkadaşlarımızın takipleri devam ediyordu, şüpheli adreslerle ilgili. Burada 5 adresi dün takip ettiler ve öğleden sonra o 5 adrese yönelik operasyonları artırarak devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi.

gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili mercilere teslim edildi. Teröristin üzerinde 197 bin dolar ele geçirildi. 2 adet tabanca ve şarjörü biri havalı tabanca, 2 adet drone, sim kartlar ve birçok materyal ele geçirildi. Terörist suçunu kabul etti. Aynı zamanda yapılan incelemeyle parmak izi de uyuşmuştur. Emniyet teşkilatımıza ve ilgili tüm birimlere teşekkür ediyorum. Temennimiz İstanbul'da bu tür hadiselerin yaşanmaması. Operasyonlar boyunca 2 bin 200 ihbar yapıldı. Bunlar çok önemli deliller. Hassasiyeti gösteren vatandaşlara teşekkür ediyorum.

Bunun IŞİD adına yapıldığı net. Buna o gün yardım eden birileri var. Operasyon sırasında silah kullanılmadı. Ocak ayında illegal şekilde doğu sınırlarımızdan giriş yaptığı tahmin ediliyor. Bu akşam çocuğu yanında değildi. Çocukların muhafazası sağlanacaktır. Polisimiz iğneyle kuyu kazar gibi çalışma yaptı. Yurtdışına kaçma ihmali olsaydı kaçacaktı. Eşinden alınan bilgiler operasyonun genişletilmesinde istifade edilen bilgiler olmuştur. Şu anda 50 kişi gözaltında. Bu gözaltılardan geçtiğimiz günlerde iki kişi de tutuklandı. Polislerimizin gayreti boş bırakılmayacaktır."

Ayrıntılar gelmeye devam edecek...