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Resmen açıklandı: Türkiye yüksek risk bölgesi

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Türkiye’den Almanya’ya seyahat edecek olanlar aşılı değillerse ya da hastalığı atlattıklarını belgeleyemiyorlarsa on gün ev karantinasına girecek. Negatif testle karantina süresi beş güne indirilebilecek.
Resmen açıklandı: Türkiye yüksek risk bölgesi

Almanya, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye’yi “yüksek riskli bölgeler” listesine dahil etti.

Almanya’nın salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI), bugün güncellediği listesinde, Covid-19 vaka sayılarındaki büyük artış nedeniyle Türkiye ile birlikte ABD, İsrail, Vietnam, Kenya ve Karadağ’ı yüksek riskli bölgeler listesine aldı. Listeye ayrıca Fransa’ya bağlı denizaşırı bölgeler topluluğu üyesi Fransa Guyanası ve Fransız Polinezyası da dahil edildi.

17 Ağustos’ta yeni kurallar devreye girecek

RKI, bugün sayfasında açıkladığı güncellemenin yol açacağı değişikliklerin Türkiye için 17 Ağustos Salı günü saat 00:00 itibarıyla geçerli olacağını açıkladı.

Bu tarih itibarıyla Türkiye’den Almanya’ya seyahat edecek olanlar aşılı olduklarını ya da hastalığı atlattıklarını belgeleyemiyorlarsa, Almanya’ya dönüşlerinde 10 gün süreyle ev karantinasına girecek. Karantinaya girenler ilk beş gün sonrasında yaptıracakları Covid-19 testinin negatif çıkması halinde geriye kalan beş günlük karantinadan muaf tutulacak.

Bu arada Almanya ancak AB tarafından tanınan, Paul Ehrlich Enstitüsü internet sitesinde yer verilen aşıları kabul ediyor. Bu listede BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları yer alıyor.

Dijital kayıt zorunluluğu

Ayrıca yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığı için Türkiye’den Almanya’ya seyahat edecek olan istisnasız herkes, seyahat öncesinde www.einreiseanmeldung.de sayfasındaki dijital kayıt formunu dolduracak ve Alman makamlarını seyahati hakkında bilgilendirecek. Aşı olmamış ya da hastalığı geçirdiklerini belgeleyemeyenlerden PCR testi isteniyor.

Seyahatlerden kaçınma uyarısı

RKI açıklamasının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’ye seyahat bilgileri içeren sayfasında uyarılarını güncelledi. Güncellemede, 17 Ağustos itibarıyla Türkiye’ye “zaruri olmayan, turistik amaçlı seyahatler yapılmaması” uyarısına yer verildi.

Bakanlığın internet sayfasında, Türkiye’nin Covid-19 salgınından çok ciddi olarak etkilenen ülkeler arasında olduğuna işaret edilerek, son dönemde vaka sayısının ciddi şekilde artış gösterdiğinin altı çizildi.

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