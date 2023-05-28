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Reynar, Avrupa Günü etkinliğine katıldı, halkla bir araya geldi

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Reynar, Avrupa Günü etkinliğine katıldı, halkla bir araya geldi
Reynar, Avrupa Günü etkinliğine katıldı, halkla bir araya geldi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar, Lefkoşa Zahra Sokak’ta düzenlenen “Avrupa Günü” etkinliğine katıldı, halkla bir araya geldi

 

Reynar, Avrupa Günü etkinliğine katıldı, halkla bir araya geldi

Reynar’a Genel Başkan Mine Atlı, Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt ile bazı MYK ve PM üyeleri de eşlik etti.

Etkinlikte Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile bir araya gelen Reynar, iki Başkanla sohbet etti.

Yurttaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte halkla da bir araya gelme fırsatı bulan Reynar’a ilgi yoğundu. Reynar’la fotoğraf çektiren vatandaşlar seçimler için de başarı dileklerini iletti.

 

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