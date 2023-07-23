Rodos'ta orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi, uçuşlar durduruldu

Paket tatil şirketi Jet2 adaya yapılması planlanan beş uçuşu iptal ederken, TUI Çarşamba gününe kadarki tüm uçuşlarını durdurdu.

Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Athanasios Vyrinis, insanların karton kutuların üzerinde yattığını ve zorunlu ihtiyaçlarda yetersizlikler olduğu uyarısı yaptı.

Vyrinis “Sadece suyumuz ve biraz da basit gıdamız var. Şilte ya da yatağımız yok” dedi.

Adadan gelen haberlere göre şu ana dek kara ve deniz yoluyla 18 bin kişi tahliye edildi.

Yunan itfaiyesi özür diledi ve durumun kötüleşebileceği uyarısı yaptı.

Lindos ve Kalathos köylerinden de 1200 kişinin daha tahliye edileceği bildirildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına göre yaralanan kimse olmadı.

Bakanlık, adanın turist kapasitesinin yüzde 10’undan azını oluşturan ziyaretçilerin Rodos’un yangından etkilenen bölgelerinden güvenle tahliye edildiğini ve adadaki diğer otellere yönlendirildiğini belirtti.

Jet2, Rodos uçuşlarını iptal ederken, şirket turistlerin ülkelerine götürülmelerine devam edeceğini bildirdi.

EasyJet havayolları da normal uçuşlarının sürdüğünü, ancak adaya paket tatillerin Çarşamba gününe dek iptal edildiğini açıkladı.

Adaya Cumartesi sabahı ulaşan turistlerden Lesley Young, tahliye edildiği için otellerine gidemediklerini söyledi.

Young “Kalacak bir yer bulamadık. Başka bir otele götürüldük ve konferans odalarında, yerlere şilteler serdiler. Ellerinden geleni yapıyorlar ama ne kadar bu durumda kalacağız bilemiyoruz” dedi.

ERT televizyonu adanın yangından etkilenen kesimlerine hala elektrik verilemediğini belirtti.

Yetkililer, bir feribotun insanların kalması için ayarlandığını, diğerlerinin de adadaki bir spor salonuna yerleştirildiklerini belirtti.

Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias, Cumartesi günü rüzgarın yön değiştirmesinin yardımıyla yangının büyüyüp, turistik bölgelere ulaştığını kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarına Slovakya’dan gelen bir itfaiye ekibi de katılıyor.

Yunanistan’ın diğer bölgelerinde de alevlerle mücadele ediliyor. Başkent Atina’nın batısındaki bir bölge, güneydeki Pelopones bölgesindeki Laconia ve Rodos en çok zarar gören yerler arasında.

Yetkililer, sıcaklıklar artmaya devam ederken, yeni yangın riskinin de çok büyük olduğunu belirtiyor.