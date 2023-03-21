Rogers: Sağlık Bakanlığı'nın görevi süslü cümleler söylemek değildir

Bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers mecliste yaptığı konuşmada sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklara ve eksikliklere dikkat çekti… Rogers 2023 yılında olduğumuzu hatırlatarak, “hastalar ilaçlarını alabilmek için hastane içerisinde o bölümden bu bölüme koşturuyor” dedi…

Rogers konuşmasında, “Sağlık bakanlığının görevi bir ihtiyaç listesi yaparak özellikle kırsal bölgedeki sağlık ihtiyaçlarının planlamasını yapması gerekir. Sağlık bakanı özel günlerde çıkıp güzel cümlelerle ‘erken tanı hayat kurtarır’ diyor. Sağlık bakanlığının görevi bu süslü cümleleri söylemek değil, bunları yerine getirmektir. Sağlık bakanlığının görevi erken tanı sistemini geliştirmek ve halkı ulaşabilmesini sağlamaktır” diye konuştu.

Hastaların ilaçlarına ulaşmada yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Rogers, Sağlık bakanlığının insanlarının hayatını zorlaştırmak için uğraştığını söyledi. Rogers, “MS hastalığı gibi hastalıklarda ilaçlar devletten alınabiliyor. İlacını almak isteyen MS hastası doktora yönlendiriliyor ve o doktordan alabileceği söyleniyor. Ancak hastalar hastane içerisinde o bölümden bu bölüme koşturuluyor. Yıl 2023… Sağlık bakanlığının bu prosedürü yeniden gözden geçirmesi gerekiyor” dedi.