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Rogers:"Kararlar denetlenmezse adaletsizliğe neden olabilir"

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Rogers, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu iş yerlerinin saat 21:00’da kapanmasına ilişkin kararın uygulanmasının denetlenmesinin önemine işaret ederek, kararların adil ve uygulanabilir olmasının önemli olduğunu söyledi.
Rogers:"Kararlar denetlenmezse adaletsizliğe neden olabilir"

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu iş yerlerinin saat 21:00’da kapanmasına ilişkin kararın uygulanmasının denetlenmesinin önemine işaret ederek, kararların adil ve uygulanabilir olmasının önemli olduğunu söyledi. Sosyal medyada düşüncesini paylaşan Rogers’ın açıklaması şöyle:

"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararı ile dün akşam saat 21.00’de kapanması gereken bazı iş yerleri kapandı, bazıları ise kapanmadı. Gerekçe ise bu kararların Resmi Gazetede yayınlanmamış olmasıydı. Eğer belli kapanma önlemleri alınacaksa, üst kurulun kararlarına saygımız sonsuz. Ancak en başından beri söylediğimiz gibi alınan kararların sektörler, paydaşlar, ilgili bakanlıklar ile istişare edilerek alınması ve adil ve uygulanabilir olması büyük önem taşır.

Dün meclis kürsüsünden bu kararın düzgün uygulanmaz ve denetlenmezse ciddi adaletsizliklere sebebiyet verebileceği konusunda uyarmıştık. Hem Başbakan hem Sağlık Bakanı karar dün gece uygulanmadan oluşan belirsizliği gidereceklerini, gerekirse sektörlerle toplanacaklarını söylemişti.

Geldiğimiz noktada Bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun aldığı kararların resmi gazetede yayınlanmadığı, ortaya çıkan sorular netleşmediği, hükümetin cevap vermediği, sektörün ciddi ekonomik sıkıntılarla karmaşaya sürüklendiği bir güne uyandık. Umarız bugün toplanacak Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile birlikte, sektörün hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak bu kargaşaya son verecek, alınan kararları dengeli ve net bir şekilde hayata geçirecek adımlar atar.

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