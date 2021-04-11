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Ronaldo Real Madrid'den ayrıldığından beri, Messi'nin El Clasico'larda golü ve asisti yok

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Ronaldo Real Madrid'den ayrıldığından beri, Messi'nin El Clasico'larda golü ve asisti yok
Ronaldo Real Madrid'den ayrıldığından beri, Messi'nin El Clasico'larda golü ve asisti yok

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel MessiCristiano Ronaldo’nun Real Madrid’ten ayrılmasının ardından çıktığı El Clasico’larda gol ve asist üretemedi. İspanya La Liga’nın 30. haftasında Real Madrid, El Clasico’da dün sahasında Barcelona’yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Lionel Messi, takımına skor üretmede yardımcı olamadı.

Bu maçın ardından ilginç bir istatistik de gün yüzüne çıktı. Messi, 2018 yılında Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun ardından Real Madrid ile karşılaştığı maçlarda suskunluğunu bozamadı. Ronaldo’suz 5 El Clasico maçına çıkan Barcelona’nın yıldızı Messi, bu maçlarda gol ve asist yapamadı. Son olarak 6 Mayıs 2018 de Ronaldo’nun forma giydiği El Clasico’ya çıkan Messi bu mücadele bir gol kaydetmişti.

33 yaşındaki yıldız kariyerinde Real Madrid'e karşı 45 maça çıkarken bu mücadelelerde 26 gol 14 de asist yapmıştı.

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