Ronaldo ve Messi, Riyad'daki maçta karşı karşıya gelecek

Paris Saint Germain ve Suudi Yıldızlar 11’inin bugün Riyad’da yapacağı maçta öne çıkan başlıca unsurun Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun karşı karşıya gelecek olması şaşırtıcı değil.

Ama bu dostluk maçı Körfez ülkelerinin sporda giderek artan nüfuzunun bir diğer örneği ve bu nüfuz maçın Suudi Arabistan’da oynanmasının çok ötesine gidiyor.

Paris Saint Germain’in (PSG) sahipleri 2011’den bu yana ülkenin kraliyet ailesiyle bağlantılı Katarlı yatırımcılar ve kulübe getirdikleri para sayesinde, Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi küresel ölçekte yıldızlar takımın formasını giyiyor.

Ronaldo, Suudi takımı Al Nasr ile yıllık 200 milyon dolardan fazla ücret alacağı belirtilen iki buçuk yıllık sözleşme yapmasıyla Suudi Yıldızlar 11’inin formasını giyecek.

Hatta bir taraftarın, 2,6 milyon dolar ödemiş olmasıyla gözler önüne serilen harcama gücü, dünya futbolunda nüfuzun Avrupa ve Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya kayışını gösteriyor.

Avrupa futbolu

PSG, doğrudan ya da dolaylı olarak Körfez ülkeleri tarafından kontrol edilen tek kulüp değil.

Manchester City, 2008’de aldıkları ilk takım oldu. İngiltere Premier Ligi ekibi, Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesinin üyesi milyarder Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan tarafından satın alındı.

Son birkaç bu liste, en tartışmalı satın almalardan biriyle, Suudi Arap Kamu Yatırım Fonu’nun, İngiliz kulübü Newcastle United’ı satın almasıyla daha da genişledi.

Büyük oranda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018'de İstanbul’da öldürülmesi nedeniyle bu satın alma İngiltere’de tartışma yarattı.

Batılı istihbarat örgütleri, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın cinayet emrini verdiğine inanıyor. Prens ise bu iddiayı reddediyor.

Satın almaya onay, Suudi devletinin kulübü kontrol etmeyeceğine yönelik “hukuken bağlayıcı güvencelerin” verilmesinden sonra verildi.

Körfez ülkeleri, takım satın almalarının dışında büyük maçlara ev sahipliği yaptı ve büyük sponsorluk anlaşmaları imzaladı.

Suudi Arabistan, her ikisi de Riyad’da oynanan İtalyan ve İspanyol Süper Kupaları gibi Avrupa futbolu maçlarına yatırım yaptı.

BAE’nin ulusal havayolları şirketi Emirates Real Madrid ve AC Milan gibi devlerle milyonlarca dolarlık sponsorluk anlaşmaları imzaladı.