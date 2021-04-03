Ronaldo'nun fırlattığı kaptanlık bandı, SMA hastası bir bebeğe yardım için 75 bin dolara satıldı

Portekiz A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan maçında sinirlenerek yere fırlattığı kol bandı, SMA hastası 6 aylık bir bebeğe yardım için açık artırmayla 75 bin dolara satıldı.

Portekiz A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan maçında sinirlenerek yere fırlattığı kol bandı, SMA hastası 6 aylık bir bebeğe yardım için açık artırmayla 75 bin dolara satıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz'in Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta sayılmayan gole sinirlenen dünya yıldızı Ronaldo'nun kol bandını yere fırlatması gündem olmuştu.

Sırbistan devlet televizyonunun haberine göre, Ronaldo'nun kol bandı, Sırbistan'da SMA hastası 6 aylık bir bebeğe yardım için açık artırmayla 64 bin Euro'ya (yaklaşık 75 bin dolar) ismi açıklanmayan bir firmaya satıldı.

Sırp bir insani yardım kuruluşu tarafından çevrim içi ortamda açık artırmaya sunulan kol bandı, üç gün süren müzayede sonucu alıcısını buldu.

AP'nin haberine göre tartışmalı geçen müzayedede, bazı adaylar gerçekçi olmayan büyük meblağlar koyarak süreci aksatmaya çalıştı.

Neler olmuştu?

Eleme maçında 90+3'te Cristiano Ronaldo'nun şutu gol değeri kazanmamış ve yıldız futbolcu karar sonrası büyük tepki göstermişti.

Ronaldo'nun şutuna Sırbistan savunması çizgi üzerinde müdahale etmişti ve oyun devam etmişti. Ronaldo karar sonrası çizgi hakemine itiraz etmiş, ardından sarı kart görmüştü.

Saha içinde adeta çılgına dönen yıldız futbolcu hakemin kararını protesto ederek kol bandını fırlatmıştı. 36 yaşındaki yıldız karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Portekiz kaptanı olmak hayatımın en büyük gururlarından biri. Ülkem için her zaman her şeyimi vereceğim. Ancak başa çıkılması gereken zor zamanlar var" demişti.