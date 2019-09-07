  • BIST 98.987
  • Altın 276,648
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Rotterdam'daki kadın cinayetini güvenlik kameraları kaydetti

» »
Hollanda'nın Rotterdam kentinde geçen Aralık ayında 32 yaşındaki Bekir E. tarafından öldürülen 16 yaşındaki lise öğrencisi Hümeyra Ergincanlı cinayetinin, okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.
Rotterdam'daki kadın cinayetini güvenlik kameraları kaydetti

Geçen yıl 18 Aralık'ta Rotterdam Designcollege'de (Tasarım Koleji) işlenen cinayetin hazırlık duruşması Cuma günü yapıldı.

Duruşmada, okuldaki güvenlik kameraları tarafından cinayetin her anının kaydedildiği ortaya çıktı.

rot.jpgTelif hakkıMEDIA TV

Hümeyra'nın ailesi ile sanık avukatları, görüntülerin kamuoyu ile paylaşılmaması konusunda anlaştı.

"Görüntüler şok edici. Fotoğraflarla yetinebiliriz"

Savcı, görüntülerin Kasım ayında başlayacak duruşmalarda gösterilmesine gerek duymadığını belirterek, "Görüntüler şok edici. Fotoğraflarla yetinebiliriz" dedi.

Ancak hakim, yargılama sürecinde görüntülerin mahkeme salonunda gösterilebileceğini söyledi.

Hakime göre, öldürülen genç kızın ailesi bu görüntüleri izlemek istemezse, duruşma salonundan çıkabilecek.

Hümeyra'nın ailesinin avukatı Nelleke Stolk, görüntüleri izlediğini belirterek "Korkunç. Cinayet anına ilişkin her şey apaçık ortada" diye konuştu.

Hazırlık duruşmasında Hümeyra'nın ailesine de, isterlerse görüntüleri izleyebilecekleri söylendi. Aile bunu reddetti.

Akıl sağlığı konusunda incelemeden geçirilen katil zanlısı Bekir E. ile cinayete yardım ettiği belirtilen Muhammed Al M., Kasım ayında mahkeme önüne çıkacak.

Cinayetten önce Hümeyra Ergincanlı'ya saldırı ve tehdit nedeniyle suçlu bulunan 32 yaşındaki Bekir E.'ye, genç kıza yaklaşmama cezası verilmişti.

Görgü tanıklarının anlatımına göre Hümeyra, 18 Aralık 2018'de kendisini yeniden tehdit ettiği gerekçesiyle Bekir E. hakkında polise şikayet başvurusu yapma kararı aldı.

Öğlen saatlerinde polise gitmek için Tasarım Koleji'nden ayrılan Hümeyra, kapıda Bekir E.'yi görünce yeniden okul bahçesine kaçtı.

Hümeyra'yı bahçedeki bisiklet parkına kadar kovalayan Bekir E., arkadan kafasına defalarca ateş etti. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcıya göre, Bekir E., "eski kız arkadaşım" dediği Hümeyra'yı kaçırmayı planlıyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya- Bilir kişi: İlkokulda türban yasağı anayasaya uygun29 Ağustos 2019 Perşembe 12:33
  • Belçika'da ırkçılık tartışması: 'Vahşi' figürü makyajla siyaha boyandı, prangaya vuruldu27 Ağustos 2019 Salı 16:33
  • Başı merdivene sıkışan adam beş gün sonra kurtarıldı27 Ağustos 2019 Salı 09:45
  • Banksy'nin 'Brexit' resmi ortadan kayboldu26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:45
  • Trump ve Johnson Brexit'ten sonrasını planlıyor25 Ağustos 2019 Pazar 14:26
  • Interpol peşine düştü! Her yerde aranıyor24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:00
  • Malta yardım gemisindeki sığınmacılara kapılarını açıyor24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:40
  • Galler’de bir kadın kendisine gülen 3 kişiye topuklu ayakkabı ile saldırdı23 Ağustos 2019 Cuma 10:28
  • Futbolcu dehşeti: Görgü tanığı kadını uyuşturdular, bayılttılar, balkondan attılar!21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:54
  • İtalya'da siyasi kriz: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa etti20 Ağustos 2019 Salı 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti