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Ruhani: "30 ila 35 milyon İranlı daha Covid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya"

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Ruhani: "30 ila 35 milyon İranlı daha Covid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya"
Ruhani: "30 ila 35 milyon İranlı daha Covid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya"

İran’ın başkenti Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Ruhani, ülkesinde 5 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Sağlık Bakanlığının raporuna göre ülkede şu ana kadar yaklaşık 25 milyon kişinin Covid-19'a yakalandığını aktaran Ruhani, "Önümüzdeki aylarda 30 ila 35 milyon İranlı daha Covid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya." dedi.

Covid-19'un risk teşkil etmeyi sürdüreceğini belirten Ruhani, ülkede gelecek aylarda salgın nedeniyle hastaneye yatırılacakların da 2 kat artmasının öngörüldüğünü kaydetti.

İran'da şu ana kadar 14 bin civarında kişinin hayatını kaybettiğini ve 200 bin civarında kişinin hastaneye yatırıldığını hatırlatan Ruhani, halka, kurallara uyarak salgınla mücadeleye yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

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