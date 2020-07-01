  • BIST 115.213
  • Altın 392,017
  • Dolar 6,8502
  • Euro 7,6780
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Ruhani: "ABD nükleer anlaşmaya siyasi darbe vurmak isterse İran buna karşı kesin adımlar atar"

» »
Ruhani: "ABD nükleer anlaşmaya siyasi darbe vurmak isterse İran buna karşı kesin adımlar atar"
Ruhani: "ABD nükleer anlaşmaya siyasi darbe vurmak isterse İran buna karşı kesin adımlar atar"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 

ABD'yi nükleer anlaşmayla ilgili yeni adımlar atmaması konusunda uyaran Ruhani, şunları kaydetti:

"ABD şimdiye kadar nükleer anlaşmaya ekonomik darbe vurdu. Biz de bazı taahhütlerimizi askıya aldık ve tahammül ettik. ABD nükleer anlaşmaya siyasi darbe vurmak isterse İran buna tahammül etmez ve buna karşı kesin adımlar atar."

"DÜNKÜ BMGK TOPLANTISI ABD İÇİN YENİ BİR YENİLGİYDİ"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran konulu dün akşamki toplantısının ABD için siyasi yenilgi olduğunu savunan Ruhani, "ABD'liler ekonomik olarak kazanç elde ettiklerini ve İran'ı baskı altında tuttuklarını düşünebilirler ancak hukuki, siyasi ve ahlaki açıdan defalarca yenilgiye uğradılar. Dünkü toplantı da ABD için yeni bir yenilgiydi." ifadelerini kullandı.

ABD dışındaki BMGK üyesi 14 ülkenin nükleer anlaşmayı desteklediğini aktaran Ruhani, "Nükleer anlaşmanın tarafları şimdi 4+1, bunlar taahhütlerine uymaya hazır olduğu an biz de zaman kaybetmeden taahhütlerimize döneriz. Bu ülkeler yarın taahhütlerine uyarsa biz de hemen yarın uymaya başlarız." diye konuştu.

Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Üçlü Zirve'nin İran'ın ev sahipliğinde Tahran ya da başka bir şehirde yapılmasının planlandığını ancak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle yapacaklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, "Nükleer anlaşma sonrası bölge ülkeleriyle de iyi anlaşmalar yaptık. Bunlardan biri de İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye ile ilgili yapılan anlaşmaydı" dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran Dışişleri Bakanı Zarif: "BMGK'nin her türlü yeni kısıtlaması temel taahhütlere aykırıdır"01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:03
  • İran'ın Güneydoğusunda Askeri Araca Saldırı Düzenlendi30 Haziran 2020 Salı 12:35
  • Mısır'da 5,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi29 Haziran 2020 Pazartesi 09:58
  • Kuveyt'ten Vatandaşlarına Giriş İzni Sağlanmaması Halinde Ab'ye Misliyle Karşılık Verileceği Uyarısı29 Haziran 2020 Pazartesi 09:56
  • Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor29 Haziran 2020 Pazartesi 09:29
  • İranlı film yıldızına hapis cezası verildi29 Haziran 2020 Pazartesi 09:24
  • İran zorunlu maske uygulamasına geçiyor28 Haziran 2020 Pazar 16:25
  • Hamas, İsrail’in ilhak planına karşı milli bir planda uzlaşma çağrısı yaptı27 Haziran 2020 Cumartesi 08:18
  • İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı27 Haziran 2020 Cumartesi 08:17
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Hürmüz Boğazı'na bin kilometrelik petrol boru hattı döşüyoruz26 Haziran 2020 Cuma 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti