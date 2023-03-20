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Rum Meclis Başkanından Kıbrıs sorunu açıklaması

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Rum Meclis Başkanından Kıbrıs sorunu açıklaması
Rum Meclis Başkanından Kıbrıs sorunu açıklaması

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, dün Baf’ta düzenlenen bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunundan söz ettiği haber verildi.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Dimitriu konuşmasında “meydan okumaların bir birini takip ettiği bugünlerde, Türkiye tarafından kapalı bölge Maraş, Karpaz ve MEB’de yeni oldubittiler meydana getirilmesi çabasıyla her gün ve sürekli olarak özellikle hukuka aykırı olarak yapılmaya çalışılanlar konusunda, rahatlama ve eylemde bulunmama lüksleri olmadığını” söyledi.

Dimitriu konuşmasında, gerek Avrupa Birliği (AB) gerek de Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde, tüm siyasi ve diplomatik araçları kullanarak çabalarını yorulmak bilmeden ve yoğun bir şekilde sürdürmeleri gerektiğini de söyledi.

Dimitriu, her attıkları adımda uluslararası faktörü etkin hale getirmeleri ve Ankara’nın üzerinde hem fikir olunan çözüm temelinden sapmasına ilişkin yönlendirmelerini durdurmak amacıyla, Kıbrıs sorununu sürekli öne çıkarmaları gerektiğini de vurguladı.

Dimitriu ileri sürülen işgalin sona ermesi, Kıbrıs’ın birleşmesi aynı zamanda tüm halkın temel özgürlükleri ve temel insanlık haklarının sağlanmasına ilişkin mücadeleyi hiçbir zaman bırakamayacaklarını da sözlerine ekledi.

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