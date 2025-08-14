  • BIST 10909.12
  • Altın 4390.295
  • Dolar 40.7884
  • Euro 47.6988
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Rum Merkezi Cezaevi’nde gerçekleşen Çıdan cinayetiyle ilgili karar, 10 Eylül’de açıklanacak

» »
Rum Merkezi Cezaevi’nde 2022’de öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan davasında suçlu bulunan 5 sanığın cezası 10 Eylül’de belli olacak.
Rum Merkezi Cezaevi’nde gerçekleşen Çıdan cinayetiyle ilgili karar, 10 Eylül’de açıklanacak

Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 27 Ekim 2022’de Rum Merkezi Cezaevi’nde meydana gelen olayda Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın kasten öldürülmesi davasında suçlu bulunan 5 kişinin cezasını 10 Eylül’de açıklayacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, hukuka aykırı ihmalle (kusurlu ihmal) ölüme sebep olma, görevi kapsamında gerekli kontrolleri yapmama ve önlem almama gibi hususlarda suçlu bulunan 2 gardiyanın savunma avukatı İlias Stefanu’nun, müvekkillerinin diğer sanıklarla eşit muameleye tabi tutulmadığı gerekçesiyle itiraz ettiğini ve cinayete doğrudan müdahil olan diğer sanıklardan daha ağır ceza almamalarını talep ettiğini yazdı.

Haberde, diğer sanıkların avukatlarının da cezaların, ailevi koşulların ve sabıka geçmişi olmamasının göz önünde bulundurularak, hesaplanmasını talep ettikleri kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rumlar Khan’ın KKTC ziyaretini şikayet etti09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:08
  • Kıbrıslı Rumların sağlıklı yaşam süresi 65 yıl!09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:08
  • Güney'de sahte diploma skandalı: Eski Gönüllülük Komiseri Yiannaki suçunu itiraf etti07 Ağustos 2025 Perşembe 15:15
  • Güney Kıbrıs, çevreyle ilgili AB hukukuna uygun hareket etmediği gerekçesiyle yaptırımlarla karşı karşıya06 Ağustos 2025 Çarşamba 13:08
  • Rum Mülklerini sattığı iddia edilen Eva Isabella Kunzel’in davası 5 Eylül’e ertelendi05 Ağustos 2025 Salı 17:11
  • Hristodulidis ile Stewart görüştü: Kıbrıs Rum liderliğine göre "çözümün anahtarı Ankara'da"05 Ağustos 2025 Salı 12:09
  • Güney Kıbrıs'ta yangındaki ihmallere tepkiler büyüyor: Hükümet yarın olağanüstü toplanıyor04 Ağustos 2025 Pazartesi 11:58
  • Rum basını: Avrupa, tutuklanan Kıbrıslı Rumların serbest bırakılması için Türkiye'ye baskı yapıyor04 Ağustos 2025 Pazartesi 11:57
  • AKEL, casusluk suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’u n durumunu Avrupa Parlamentosu’na şikayet etti!03 Ağustos 2025 Pazar 13:41
  • Rum hükümeti casusluk davasını kınadı: Güney Kıbrıs konuyu BM ve AB'ye taşıyor!02 Ağustos 2025 Cumartesi 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti