Rum siyasi partiler, AP seçimlerini değerlendirdi

Bilindiği üzere, DİSİ'den Leftheris Hristoforu ve Lukas Furlas, AKEL'den Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Georgiu, DİKO'dan Kostas Mavridis ve EDEK'ten Dimitris Papadakis AP milletvekilliğine seçildi.

DİSİ

Alithia gazetesine göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından dün yaptığı açıklamada, DİSİ’nin, benzeri görülmemiş şartlara rağmen, birinci parti kaldığını söyledi.

Neofitu, Avrupa’da bir iktidar partisinin, ülkenin ve toplumun karşılaştığı benzeri görülmemiş koşullarla uğraşmak zorunda kalıp, seçimlerden birinci siyasi güç olarak kalmasının bir emsal olmadığını vurguladı.

Partinin, toplumun yalnızca hükümet kanadına değil, ülkenin siyasi sisteminin tümüne bir mesaj gönderdiğinin farkında olduğunu dile getiren Neofitu, milliyetçi partinin yükselişinin, kendilerini düşündürdüğünü dile getirdi.

Neofitu, yalnızca yerel değil, Avrupa’yla da ilgili olan bu fenomeni “doğuran” sebepleri ele almaları ve toplumu dinlemeleri gerektiğini ifade etti.

Seçim sonuçlarının, DİSİ partisi olarak, birinci siyasi güç olarak kalma ve AP’deki iki sandalyeyi muhafaza etme konusunda ortaya koydukları hedefi yerine getirdiğini de dile getirenNeofitu, oraya ait olduklarını, aynı zamanda ülke ve daha iyi bir Avrupa için, mücadelelerini orada vermeye devam edeceklerini ifade etti.

DİSİ partisi olarak seçimin sonucunu ciddiyetle analiz edeceklerini de ifade eden Neofitu, ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmaları gereken yerlerde yapacaklarını ve bunu, hem topluma, hem de DİSİ’ye borçlu olduklarını dile getirdi.

Neofitu, önceliklerinin hükümet ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le işbirliği yapmak, aynı zamanda ülkenin ve toplumun ihtiyacı olan ciddi reformları gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

Seçime önemli sayıda Kıbrıslı Türkün katılım gösterdiğine de işaret eden Neofitu, Kıbrıslı Türklerin seçime katılımını olumlu addettiklerini, çünkü bunun “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin fiili olarak tanınması, sahte devlerin de göz ardı edilmesi” anlamına geldiği iddiasında bulundu.

Seçimlerin bittiğini ve kendilerinin de artık sayfayı çevirmesi gerektiğini ifade eden Neofitu, ülkenin ileri sürülen Türk saldırganlığı ve provokasyonları yüzünden zor bir dönemden geçtiğini ve şu an ulusal bir fikir birliğine varmalarının kritik olduğunu iddialarına ekledi.

DİKO

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, DİKO’nun, oranlarını artırarak büyük bir seçim zaferi kazandığını dile getirdi.

Papadopulos, DİKO’nun 2014 yılındaki AP seçimlerine göre, oy oranlarını milletvekilliği seçimleri oranlarına yaklaşacak şekilde, önemli derecede artırdığını dile getirdi.

Papadopulos, birleşik ve güçlü olan DİKO’nun dik durmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

EDEK

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da seçim sonuçlarının açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, şu an kendilerini ayıran şeyleri değil, kendilerini birleştiren şeyleri öne koymalarının zamanı olduğunu dile getirdi.

Sizopulos açıklamasında, EDEK’in, AP’daki sosyalist gruba katılımıyla, Güney Kıbrıs’ın sesini Avrupa’da güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğin sözünü de verdi.

“Ortak bir planlama temelinde, birleşik bir şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni AB’da korumaları ve egemenlik haklarını güçlendirmelerinin zamanı olduğunu” dile getiren Sizopulos, “Birleşik bir şekilde Türkiye’nin kışkırtıcı faaliyetlerini göğüsleme, aynı zamanda Türkiye karşısında siyasi ve ekonomik önlemler alınmasını talep etmelerinin zamanı geldiğini” iddia etti.

ELAM

Rum Ulusal Halk Cephesi olarak da bilinen ELAM’ın basın sözcüsü yardımcısı Sotiris İoannu ise açıklamasında, ELAM’ın mücadelesinin yalnızca seçim mücadelesi olmadığını ve bunun halk ve vatan için daha dinamik bir şekilde süreceğini ifade etti.

Kendilerine oy veren binlerce kişiye teşekkür eden İoannu, siyasi sistemin tamamının ELAM karşısında benzeri görülmemiş bir polemik başlattığını ifade etti.

İoannu, ELAM’ın, oranlarını ve vatandaşlar tarafından kabul görmesini artırdığını da sözlerine ekledi.

PERDİKİS VE LİLLİKAS

AP seçimlerinde işbirliği yapan Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis ile Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise sonuçların açıklanmasının ardından yaptıkları açıklamada “seçim başarısızlığı ve cesaret kırıcı bir sonuçtan” söz etti.

Gazete, Perdikis ile Lillikas’ın, açıklamalarında, seçim döneminde gözlemlenen kutuplaşmaya aynı zamanda boykot ve aşırı sağın oy gücünün artmasına değindiklerini de ekledi.

KAROYAN

Demokratik Cephe (DİPA) Başkanı Marios Karoyan ise açıklamasında, kalmaya ve ülke için katkıda bulunmaya geldiklerini söyledi.

Karoyan, partinin birkaç ay önce kurulduğu göz önüne alındığında, partinin kayda geçirdiği oy oranının büyük bir başarı teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.