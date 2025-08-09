  • BIST 10972.63
Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Rumların örgütlü olduğu "Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu"nun, İngiliz hükümetine mektup göndererek, İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan'ın KKTC’yi ziyaret etmesine tepki gösterdi.
Rumlar Khan'ın KKTC ziyaretini şikayet etti

Alithia gazetesi, "Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu"nun, Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi ve Manchester Rusholme Milletvekili Afzal Khan’ın, Ercan Havalimanı üzerinden KKTC’yi ziyaret etmesi nedeniyle İngiliz hükümetine bir mektup gönderdiğini ve Khan’ın derhal görevinden alınmasını talep ettiğini yazdı.

Habere göre, “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” mektubunda, Khan’ın, Birleşik Krallık’ın yıllara dayalı siyasetini ve uluslararası meşruiyeti çiğnediğinden söz ederek, Khan’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüştüğünü ayrıca Türkiye haricinde hiçbir ülke tarafından tanınmayan “Yasa dışı rejimin sembolleriyle" fotoğraf çektirdiğini belirtti.

Khan’ın, Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirmesi şeklinin, Birleşik Krallık’ın 1944 Şigako Konvansiyonu’ndan doğan yükümlülüklerini de ihlal ettiğini savunan Federasyon, Khan’ın ayrıca sadece Birleşik Krallık’ın yıllara dayanan Kıbrıs sorununa ilişkin politikasını değil, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm temelindeki Kıbrıs sorununun çözümünü de sabote ettiğini ileri sürdü.

Gazete haberinde, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın (KİPE), İngiltere Dışişleri Bakanlığıyla temasa geçtiğini ve “Khan’ın ziyaretinin Ticaret Elçisi olarak değil kişisel sıfatıyla gerçekleştirildiği” yönünde yanıt aldığını yazdı.

Habere göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ayrıca “Hükümetin, ziyaret için önceden bilgilendirilmediğini” de ifade etti.

 

