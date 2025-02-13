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Rus basını: Putin-Trump telefon görüşmesi, Ukrayna krizinin çözümü için imkan sağladı

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Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinin, Ukrayna krizinin çözümü için imkan sağladığını belirtti.
Rus basını: Putin-Trump telefon görüşmesi, Ukrayna krizinin çözümü için imkan sağladı

Rus basını, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirdi.

İzvestiya gazetesi, "Temas duygusu: Putin ile Trump, Ukrayna krizinin diplomatik yolla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı" ifadesini manşete taşıyarak, görüşmenin 1,5 saat sürmesini öne çıkardı.

Görüşmenin, "Ukrayna krizinin çözümü için olumlu sinyal" olduğunu vurgulayan İzvestiya, haberinde Rusya ile ABD arasında 3 yıldır üst düzey temas olmadığına dikkati çekti.

Vedomosti gazetesi, Putin-Trump görüşmesini, "Üst düzeydeki temas, Ukrayna meselesinin çözümü için imkan tanıdı" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, Ukrayna ile ilgili müzakere sürecinin başladığına vurgu yapıldı.

Kommersant gazetesi, "Uluslararası telefon hukuku" başlığıyla verdiği haberde, iki liderin başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere, ikili ilişkileri, Orta Doğu'daki durumu ele aldığını yazdı.

Rossiyaskaya Gazeta da haberinde, Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmenin hazırlığı için talimat verdiğini, temasların sürebileceğini vurguladı.

RUS YETKİLİLER GÖRÜŞMEYİ OLUMLU KARŞILADI

Rus yetkililer de Putin-Trump telefon görüşmesini, Moskova ile Washington arasındaki siyasi ve diplomatik diyalog için "olumlu" bir adım olarak değerlendirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, görüşmenin tüm dünya için önemli olduğunu belirterek, "Nihayet bu görüşme yapıldı" ifadesini kullandı.

Eski ABD yönetiminin Rusya ile teması kestiğini anımsatan Medvedev, "bunun sonucunda dünyanın kıyametin eşiğine geldiğini" kaydetti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin de Putin-Trump görüşmesinin, iki ülkenin istihbarat birimlerinin çalışması için gerekli koşulları oluşturduğunu vurguladı.

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