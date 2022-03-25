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Rus işgali nedeniyle Ukrayna’daki 4 milyon çocuk yerinden edildi

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Dünyanın dört bir yanındaki çocuklara insani yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, ülkedeki tahmini 4,3 milyon çocuğun yerinden edildiğini söyledi.
Rus işgali nedeniyle Ukrayna’daki 4 milyon çocuk yerinden edildi

Dünyanın dört bir yanındaki çocuklara insani yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, ülkedeki tahmini 4,3 milyon çocuğun yerinden edildiğini söyledi.

Perşembe günü yapılan açıklamada, bu sayının komşu ülkelere kaçtıktan sonra mülteci olan 1,8 milyondan fazla çocuğu ve ayrıca ülkede bulunan ancak ülke içinde yerinden edilmiş 2,5 milyon Ukraynalı çocuğu kapsadığı belirtildi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell yaptığı açıklamada, “Savaş, çocukların İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en hızlı büyük ölçekli yerinden edilmelerinden birine neden oldu. Bu, gelecek nesiller için kalıcı sonuçlar doğurabilecek korkunç bir dönüm noktası. Çocukların güvenliği, esenliği ve temel hizmetlere erişimleri, durmaksızın devam eden korkunç şiddetin tehdidi altında” dedi.

Geçen hafta ajans, Rusya’nın işgalinden bu yana neredeyse her saniye Ukraynalı bir çocuğun mülteci olduğunu söyledi. Yani; 24 Şubat’tan bu yana her gün 75.000’den fazla Ukraynalı çocuk mülteci oldu.

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