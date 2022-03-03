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Rus kedilerine yaptırım!

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Rus kedilerine yaptırım! Uluslararası Kedi Federasyonu duyurdu
Rus kedilerine yaptırım!

Rusya-Ukrayna savaşında bir hafta geride kalırken, dünya ülkelerinden ve federasyonlardan Rusya'ya yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

Rus takımlarının organizasyonlardan ve bilgisayar oyunlarından çıkarılması, Rus sanatçıların eserlerinin kullanılmaması gibi adımların ardından bir hamle de Uluslararası Kedi Federasyonu'ndan (FIFe) geldi.

Ukrayna'da yaşananların ardından bir araya gelen FIFe yönetiminin aldığı kararlar şu şekilde:

- Rusya'da yetiştirilen hiçbir kedi, Rusya dışındaki hiçbir soy kütüğüne kaydedilemeyecek.

-Rusya'da yaşayan katılımcıların kedileri, tüm ülkelerdeki FIFe fuarlarından men edildi.

-1 Mart 2022'de alınan bu kararlar; 31 Mayıs 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Gerek duyulması halinde bu tarihte tekrar değerlendirilecek ve uzatılabilecek.

SAVAŞTAN ETKİLENEN KEDİLER İÇİN BÜTÇE

FIFe, ayrıca Ukrayna'daki savaştan etkilenen kedilere destek amacıyla bütçe ayrılmasına da karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada; Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova gibi çevre ülkelerden Ukrayna'daki kedilere yapılan yardımlar için duyulan minnet de dile getirildi.

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