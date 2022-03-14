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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rus Oligarkın İngiltere’deki Evini Bastılar: ‘Bu Mülk Ukraynalı Mültecilere Ait’

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya'ya yaptırımlar genişletilmiş, en son İngiltere, ülkesindeki Rus oligarkların bazılarının mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı. Bugün ise Putin'le 'yakından bağlantılı' oldu
Rus Oligarkın İngiltere’deki Evini Bastılar: ‘Bu Mülk Ukraynalı Mültecilere Ait’

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Rus karşıtı protestocular, bugün, bir Rus oligarkın Londra’nın Belgravia bölgesindeki 50 milyon sterlinlik evini ele geçirdi.

Protestocular, mülkün Ukraynalı mültecileri barındırmak için kullanılacağını ve Vladimir Putin işgalini bitirene kadar burada kalacaklarını açıkladı.

En az beş kişiden oluşan gurubun bu sabaha karşı Rus oligarkın evine girdiği ve “Mülk kurtarıldı”, “Putin S… G…” yazılı pankartlar astığı görüldü.

 

Malikanenin, geçen hafta İngiltere hükümeti tarafından ‘Kremlin yanlısı’ ve Putin’le ‘yakından bağlantılı’ olduğu için yaptırım uygulanan yedi oligarktan biri olan petrol kralı Oleg Deripaska’nın ailesine ait olduğu açıklandı.

Mülkü ele geçiren protestoculardan biri İngiltere hükümetini eleştirirken, ‘Priti Patel, endişelenme. Senin işini yaptık. Mülteciler hoş geldiniz.’ dedi. Bir diğeri ise, ‘Putin savaşı durdurana kadar kalmayı planlıyoruz. Putin, insanların evlerini ve topraklarını kaybetmesinden sorumludur. Yaptırımlar yeterli değil. ” dedi.

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