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Rus virolog, Kovid-19'un nereden çıkmış olabileceğini yorumladı

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Rus virolog, Kovid-19'un nereden çıkmış olabileceğini yorumladı
Rus virolog, Kovid-19'un nereden çıkmış olabileceğini yorumladı

Rus virolog Prof. Dr. Nikolay Malışev, Kovid-19'un doğal kökene sahip olduğunu söyleyerek, 'Çin'de ortaya çıkmasının tesadüf olmadığını' dile getirdi.

Rus virolog Prof. Dr. Nikolay Malışev, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çıkış noktasına ilişkin yorumda bulundu.

Salgınların genelde Güneydoğu Asya’dan geldiğini yineleyen Malışev, bu bölgede yaşayan çok sayıda hayvan türünün çeşitli virüslerin taşıyıcıları olduğunu ve bu virüsleri insana bulaştırabildiğini anlattı.

Uzman, koronavirüsün daha çok yarasalarda görülse de aslan, kaplan ve panterlerde de rastlandığını kaydetti.

Rus Zvezda televizyonundaki ‘Mejdu tem’ (Bu arada) adlı programa katılan Malışev, "Yarasaların genomunda, neredeyse yüzde 80 oranında, bu rezaleti çıkaran koronavirüsünkine benzer genler var" dedi.

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