  • BIST 119.898
  • Altın 396,219
  • Dolar 6,8580
  • Euro 7,7403
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUluçay:20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak

Rusya Federal Uzay Ajansı Yetkilisi, "Vatana İhanet" Şüphesiyle Tutuklandı

» »
Rusya Federal Uzay Ajansı Yetkilisi, "Vatana İhanet" Şüphesiyle Tutuklandı
Rusya Federal Uzay Ajansı Yetkilisi, "Vatana İhanet" Şüphesiyle Tutuklandı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin'in Danışmanı İvan Safronov, "vatana ihanet" şüphesiyle tutuklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova’daki Lefortovskiy Mahkemesinde, eski gazeteci Safronov'un askeri-teknik alandaki devlet sırlarını NATO’nun istihbarat birimlerine ilettiği gerekçesiyle duruşma yapıldı.

Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmada, Safronov'un 6 Eylül'e kadar tutuklu kalmasına karar verildi. 

Safronov'un kendisine yöneltilen suçu da kabul etmediği belirtildi.

MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZDA BULUNULACAK

6 Eylül'de İvan Safronov'un tekrar duruşmasının yapılması öngörülüyor.

Ayrıca yöneltilen suçlama kapsamında Safronov'un 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Safronov'un avukatı İvan Pavlov, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemede, Safronov'un 2012 itibarıyla Çek istihbaratına çalıştığı iddia edildiğini aktararak, "Safronov'un 2017'de Çekya'ya internet aracılığıyla Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika'ya silah sevkiyatıyla ilgili askeri-teknik bilgi aktardığı düşünülüyor." dedi.

Mahkemede, Safronov'un suçlu olduğuna dair herhangi bir kanıtın sunulmadığına işaret eden Pavlov, mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını kaydetti.

SAFRONOV'A GAZETECİLERDEN DESTEK GÖSTERİSİ

Bazı gazeteciler, Safronov'a destek için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasının önünde izinsiz gösteri düzenledi.

Gösteride, yaklaşık 25 kişinin gözaltına alındığı, bazılarının ise serbest bırakıldığı belirtildi.

2010-2019'DA RUS GAZETESİ KOMMERSANT’TA ÇALIŞMIŞTI

Eski gazeteci İvan Safronov, "vatana ihanet" suçlamasıyla bugün gözaltına alınmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Safronov'un gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmadığını savunmuştu.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ise Safronov’un Roscosmos'taki görevi süresince kuruma ilişkin gizli bilgilere erişiminin bulunmadığını söylemişti.

Safronov, 2010-2019'da Rus gazetesi Kommersant’ta çalışmış, gazete için askeri-teknik konular ve savunma sanayisine ilişkin haberler hazırlamıştı.

Rus makamları, 2019'da Rus "Su-35" savaş uçaklarının Mısır'a teslimatına yönelik haberi nedeniyle Safronov'a "devlet sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle dava açmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Musa Juwara: 14'ünde göçmen teknesiyle İtalya'ya gitti, 18'inde Serie A'da gol attı06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:47
  • Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 20:26
  • Hırvatistan'da Genel Seçimi Hırvat Demokrat Birliği Kazandı06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:09
  • Hırvatistan'da seçmenler genel seçim için yarın sandık başına gidecek04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:10
  • Yunan işletmeciler: Türk turistleri çok özledik, salatayla karnını doyuran Almanlar gibi değiller04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:56
  • Turizm: Almanya Türkiye konusunda acele karar vermeyecek04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:27
  • AB, Covid-19 tedavisinde remdesivir kullanımına onay verdi03 Temmuz 2020 Cuma 18:15
  • Almanya’da seks işçileri eylem yaptı: Genelevleri de açın03 Temmuz 2020 Cuma 18:11
  • Fransa Başbakanı Philippe, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti03 Temmuz 2020 Cuma 12:15
  • Boris Johnson'ın babası 'seyahat uyarısına' aldırmadan Yunanistan'a uçtu03 Temmuz 2020 Cuma 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti