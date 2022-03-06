Rusya Harkov'da Pazarı Bombaladı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, saldırıların şiddetli yaşandığı Harkov’daki halk pazarlarının durumuna işaret ederek halkın gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinden mahsur kaldığını duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, Harkov’da halk pazarlarının da hedef alınarak bombalandığını belirterek halkın gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine ulaşımının kesildiğini belirtti.

'insanları gıda ve temel ürünlerden mahrum bırakmak için pazarları da bombalıyor'

Dzheppar açıklamasında “Harkov. Rus işgalciler sadece yerleşim alanlarını yok etmek ve sivilleri öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda insanları gıda ve temel ürünlerden mahrum bırakmak için pazarları da bombalıyor” dedi.