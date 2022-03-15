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Rusya Herson’u ele geçirdi: Referandum planlanıyor

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Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, Rus birliklerin Ukrayna’nın güneyindeki Herson bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Açıklama Rus haber ajanslarında yer aldı.
Rusya Herson’u ele geçirdi: Referandum planlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, Rus birliklerin Ukrayna’nın güneyindeki Herson bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Açıklama Rus haber ajanslarında yer aldı.

Interfax haber ajansında yer alan ve Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırılan habere göre, Rus birlikler son 24 saat içinde altı Bayraktar TB-2 insansız hava aracını düşürdü. Reuters haberleri doğrulayamadı.

REFERANDUM YAPILACAK İDDİASI

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Herson’da Kırım, Luhansk ve Donetskte olduğu gibi referandum yapmayı planladığı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Rusya’nın işgali altındaki Herson, Melitopol ve Berdyansk kentlerinde birkaç gün içinde çok sayıda protesto düzenlendi. Raporlar, Rusya’nın bölgeyi Donetsk, Luhansk ve Kırım’a benzer bir ayrılıkçı cumhuriyet olarak meşrulaştırmak amacıyla Herson’da bir referandum düzenlemeyi planladığını belirtiyor. Rus güçlerinin barışçıl protestocuları dağıtmak için uyarı ateşi açtığı bildirildi” denildi.

RUSYA, MELİTOPOL’E BELEDİYE BAŞKANI ATADI

Öte yandan açıklamada, Melitopol’de Ukraynalı belediye başkanının kaçırıldığı iddialarının ardından Rusya’nın kendi belediye başkanını atadığı ifade edilerek, “Rusya’nın, 11 Mart Cuma günü Melitopol’a kendi belediye başkanını atadığı bildiriliyor. Daha sonra, Dniprorudne Belediye Başkanı’nın da Rus güçleri tarafından kaçırıldığı bildirildi. Rusya, Ukrayna’nın siyasi kontrolünü ele almaya çalışırken, Ukrayna demokrasisini yıkmak için daha fazla girişimde bulunacak gibi görünüyor” ifadelerine yer verildi.

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