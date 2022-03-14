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Rusya ile Ukrayna Savaşında Siviller Zarar Görmeye Devam Ediyor

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Rusya ile Ukrayna Savaşında Siviller Zarar Görmeye Devam Ediyor
Rusya ile Ukrayna Savaşında Siviller Zarar Görmeye Devam Ediyor

Başkentteki Obolon'da, sabah erken saatlerde bir apartmana düzenlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Kiev'deki Kurunevka bölgesine bir seyir füzesinin parçasının düşmesi sonucu patlama gerçekleşti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Patlama nedeniyle bölgedeki evlerde ve araçlarda ağır hasar oluştu.

Ülke basınında yer alan habere göre, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemi Rus güçlerince atılan seyir füzesini havada vurdu. Füzeden kopan parça, Kurunevka bölgesindeki yola düştü ve patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle bölgedeki araçlardan kopan parçalar onlarca metre uzağa saçıldı.

Olay yerinde bulunan Ukraynalı Vira, Rus saldırılarına tepki gösterdi.

Uluslararası kamuoyundan Ukrayna hava sahasının kapatılmasına destek olmalarını isteyen Vira, şunları söyledi:

"Bugün bize olanlar, yarın size de olacak. Tüm Ukrayna acı çekiyor. Bunu nasıl hak ettik? Biz barışçıl insanlarız. Atomumuz yok, hepsini bedavaya verdik değil mi? Ve şimdi buna sahibiz. Ne için? İnsanlarımız çalıştığı için mi? Burada çıplak ellerimizle evlerimizi savunuyoruz. Dünyanın her yerindeki iyi insanlar bize yardım edin."

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