  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rusya, İngiltere’yi Hedef Aldı: Unutmayacağız

» »
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin unutulmayacağını aktardı.
Rusya, İngiltere’yi Hedef Aldı: Unutmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'yi hedef alan bir açıklama yaptı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Zaharova şunları söyledi:

* İngilizlerin Kiev rejimi ve Ukrayna’daki aşırı milliyetçi güçlerle işbirliğini, bugünlerde Donbass’ın sivil nüfusuna ve Rus ordusuna karşı kullanılan İngiliz silahlarının devam eden tedarikini unutmayacağız.

* Aslında Londra, dış politikasını tamamen ulusal çıkarlarımıza mümkün olduğunca fazla zarar verme üzerine kuruyor.

İngiltere, Ukrayna'ya silah yardımı ve mali destek sağlamış, Rusya'ya yaptırımların uygulanması konusunda öncü olmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'nın uçuşa yasak bölge talebi reddedildi01 Mart 2022 Salı 12:01
  • Johnson, Polonya ve Estonya’yı Ziyaret Edecek28 Şubat 2022 Pazartesi 23:01
  • Johnson, Yarın Polonya Ve Estonya'ya Gidecek28 Şubat 2022 Pazartesi 19:15
  • Genç Kadın Saçını Yıkadığı Videoları Takipçilerine Satarak Para Kazanıyor27 Şubat 2022 Pazar 14:43
  • AB’den Putin ve Lavrov’a Yaptırım Yolda25 Şubat 2022 Cuma 18:29
  • Rusya'dan karşı hamle: İngiliz uçaklarının Rusya hava sahasına girişi yasaklandı25 Şubat 2022 Cuma 13:16
  • İngiltere: Rusya, Ukrayna saldırısında 450'den fazla personelini kaybetti25 Şubat 2022 Cuma 12:56
  • İngiltere, Rusya'ya yönelik 'en ağır yaptırım paketi'ni açıkladı24 Şubat 2022 Perşembe 21:23
  • 7 metrekarelik ev 2 milyon liraya yakın fiyata satıldı24 Şubat 2022 Perşembe 20:40
  • Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya Müdahalesinde 'İnsan Hakları' Vurgusu Yaptı24 Şubat 2022 Perşembe 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti