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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kayıplara karıştı!

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kayıplara karıştı!
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kayıplara karıştı!

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali birinci ayını tamamlarken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun neredeyse iki haftadır görüntülenmemesi veya açıklama yapmaması dikkat çekti. 

Bağımsız Rusya medya kuruluşu Agentstvo, Şoygu'nun son olarak 13 gün önce; 11 Mart'ta devlet televizyonunda görüldüğüne dikkat çekti. 

Agentstvo'ya konuşan bir yetkili, Soygu'nun kalp problemleri yaşıyor olabileceğini ifade etti ancak haber kuruluşu bunu doğrulayamadı.

Şoygu'nun Telegram hesabından 18 Mart'ta paylaşılan bir görüntünün de 11 Mart'tan bu yana Rusya Savunma Bakanlığı'nın sitesinde bulunan bir videodan alındığına dikkat çekildi. 

Şoygu'nun Savunma Bakanlığı'nın sitesindeki profili de 11 Mart'tan bu yana güncellenmedi.

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