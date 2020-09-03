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Rusya, üç ülkeyle daha uçuşları yeniden başlatıyor

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Açıklamada, kararın koronavirüsün yayılmasını önlemek için kurulan merkezin teklifi doğrultusunda alındığı belirtildi.
Rusya, üç ülkeyle daha uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya; Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Maldivler’le uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu’nun açıklamasına göre, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Mısır (Kahire), BAE (Dubai) ve Maldiv Cumhuriyeti (Velana Havalimanı) ile uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik kararı imzaladı.

Karar uyarınca, Mısır’a haftada üç, BAE ve Maldivler’e haftada ikişer sefer düzenlenecek.

Açıklamada, kararın koronavirüsün yayılmasını önlemek için kurulan merkezin teklifi doğrultusunda alındığı belirtildi.

Diğer yandan İsviçre ile olan uçuşların da haftada birden dörde çıkarılmasına karar verildi.

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