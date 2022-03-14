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Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 4. tur başladı

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Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turu çevrim içi başladı.
Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 4. tur başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turu çevrim içi başladı.

Müzakere öncesinde açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Görüşmelerde heyetimizin net bir görevi var: Ukrayna ve Rusya cumhurbaşkanları toplantısının gerçekleşmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak." dedi.

Ukrayna heyetinin başkanı Podolyak da, çevrim içi müzakerelerin aralıksız devam ettiğini söyledi, 4'üncü tur görüşmelerde "ön sonuçların" ele alınacağını ifade etti.

Rus kaynaklar, müzakerelerde şu ana kadar elle tutulur ilerleme sağlanamadığını ancak iki heyetin yakında ortak bir zemine ulaşabileceğini belirtiyor.

 

Zelenskiy uçuşa yasak bölge çağrısını yineledi

 

İlk 3 turda neler yaşandı?

Rus ve Ukraynalı heyetler, ilk olarak Belarus'un Ukrayna sınırındaki kenti Gomel'de, 28 Şubat'ta bir araya gelmişti. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Rus heyet, "Genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktalar tanımladık" açıklaması yapmıştı.

İkinci tur görüşme Polonya'nın Brest şehrinde 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Orada da sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmış, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.

Üçüncü tur ise Belarus'un Brest kentinde gerçekleşmiş, insani koridorlar konusunda olumlu sonuçlar alınmıştı. 

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