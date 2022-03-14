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Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa’daki Rafları Vurdu

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Almanya’da gıda ürünlerine yapılan zamlar ve Ukrayna’dan tedarik edilememesi nedeniyle sıvı yağ sıkıntısı yaşanıyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa’daki Rafları Vurdu

Almanya'da benzin ve mazot fiyatlarının yanı sıra gıda ürünlerine de zam yapıldı. Ülke genelinde ayçiçek, mısır, koza gibi yağları bulmak zorlaşırken, başkent Berlin’deki marketlerde yağların yer aldığı raflar boş kaldı.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Yağ bulunan marketlerde ise fiyatlar iki katına yükseldi. Bazı marketlerde de bir ailenin yalnızca 2 kutu yağ almasına izin veriliyor.

Almanya'da yaşanan yağ sıkıntısının nedeni olarak Rusya'nın Ukrayna saldırıları gösteriliyor. Avrupa’nın tahıl ambarı olarak gösterilen ve önemli bir mısır, koza tohumu ve ayçiçeği üreticisi olan Ukrayna, bu ürünleri başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa’ya ihraç ediyor.

Almanya, tükettiği yıllık yemeklik yağların sadece yüzde 6'sını kendi üretirken, geri kalan ihtiyacı ise ithal ederek karşılıyor. Ukrayna’dan yıllık 20 ile 30 bin ton arası ayçiçek yağı alan Almanya'nın, Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'dan yağ ithal edememesi yağ sıkıntısının asıl nedeni olarak gösteriliyor.

“FİYATLAR YAKLAŞIK YÜZDE 30-40 ARASINDA ARTTI”

Berlin’de faaliyet gösteren İstanbul adlı marketin işletmecisi Ali, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Almanya’da ve Avrupa genelinde sıvı yağ sıkıntısı yaşandığını ileri sürerek şunları söyledi;

*Bütün Avrupa’nın sıvı yağı yüzde 95 oranında Ukrayna’dan ve Rusya’dan geldiği için, Türkiye’de de olduğu gibi, bütün Avrupa’da ayçiçek yağında sıkıntı var. Biz elimizden geldiği kadar müşterilerimiz için yağ bulundurmaya çalışıyoruz, ama zorluklar çekiyoruz.

*Ürün aldığımız tedarik zincirinin dışına çıkarak başka tedarikçilerden sıvı yağ bulup müşterimize vermeye çalışıyoruz.

*Şu anda bizde yağ mevcut, ama stokçulardan aldığımız için fiyatlar yükseldi. Fiyatlar yaklaşık yüzde 30-40 arasında arttı. Birkaç haftalık stok mevcut.

*Müşterilerimiz bu fiyat artışlarına tepkili, ama elimizde olmayan nedenlerden yapabileceğimiz bir şey yok.

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