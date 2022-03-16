Rusya-Ukrayna savaşı… Putin’e bir darbe daha: Dördüncü Rus general öldürüldü

Rusya’nın baskıyı artırdığı Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rus ordusu büyük bir darbe aldı…

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko, kişisel Telegram hesabından bazı açıklamalarda bulundu. Gerashchenko, belinden yaralanmış üzerinde zırhlı ve kasklı olan ve kar üzerinde yatan bir Rus askerinin fotoğrafını paylaştı.

Yapılan paylaşımda ölü askerin Rus ordusu için kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Gerashchenko, Tümgeneral Oleg Mityaev’in yaşamını yitirdiğini açıkladı. Zelenskiy de gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında üst düzey bir Rus generalin yaşamını yitirdiğini açıklamış fakat ismini vermemişti.

YAŞAMINI YİTİREN DÖRDÜNCÜ RUS TÜMGENERAL

46 yaşındaki Mityaev’in 150’inci motorize birlikleri yönettiği ve geçmişte Suriye’de de savaştığı belirtildi.

Öte yandan Kiev yönetiminden yapılan açıklamalara Rusya’dan bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Eğer bu ölüm doğrulanırsa, Rusya’nın 24 Şubat’tan beri yaşamını yitiren dördüncü Rus tümgenerali ve 13’üncü üst düzey Rus askeri olacak.