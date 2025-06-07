Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kentine şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısını düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cuma güün yaptığı açıklamada, bu tür saldırıların devam etmesine göz yuman Batılı liderlerin suça ortak olduklarını söyledi

Ukrayna'nın güneyindeki Herson ve kuzeydoğusundaki Harkov kentlerine düzenlenen Rus hava saldırılarında en az beş kişi hayatını kaybetti.

Herson Bölge Valisi Oleksandr Prokudin'in açıklamasına göre, iki yüksek katlı bina hasar aldı. Saldırıda bir çift, 56 yaşındaki bir erkek ve 54 yaşındaki bir kadın, hayatını kaybetti.

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Harkov'un belediye başkanı Ihor Terekhov da Telegram üzerinden yaptığı açıklamada en az üç kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Gece boyunca Rusya'nın kente 48 insansız hava aracı, iki füze ve dört güdümlü bomba fırlattığını söyleyen Terekhov, savaşın başından bu yana kente yönelik "en güçlü saldırının" yaşandığını belirtti.

İlk verilere göre 18 apartman ve 13 müstakil evin hasar gördüğü bildirildi. Belediye başkanı yaşananları "açık terör" olarak nitelendirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Harkov özellikle korkunç bir gece geçirdi" dedi.

Sybiha ayrıca Donetsk, Dnipro, Ternopil ve Odesa bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna genelinde saldırılar olduğunu söyledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Harkov için yeni füze saldırısı ihtimaline karşı uyarılar yayımladı.

BBC'nin Kiev'deki diplomasi muhabiri Paul Adams, "Bu saldırı, Rusya'nın Harkov'a yönelik işgalinden bu yana en ölümcül saldırı olmayabilir, ancak kesinlikle en yoğun olanlardan biriydi" dedi.

Söz konusu saldırılar, Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde Rusya'daki dört askeri hava üssüne düzenlediği insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verilen saldırılarda en az 40 Rus savaş uçağının vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin ile Perşembe günü yaptığı görüşmede, Rusya liderinin saldırılara yanıt verileceğini söylediğini aktarmıştı.

Rusya, Ukrayna'daki büyük çaplı hava saldırılarında askeri hedeflerin vurulduğunu ve bu eylemlerin "Kiev rejiminin terörist eylemlerine" karşılık olarak düzenlendiğini savundu.

6 Haziran'da düzenlenen saldırılarda ise ülke genelinde altı kişi hayatını kaybetmiş, 80 kişi yaralanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın "neredeyse tüm Ukrayna'yı" hedef aldığını belirterek Moskova'nın "hesap vermesi gerektiğini" söylemişti.

Zelenskiy, saldırıların başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok bölgeyi kapsadığını belirtmişti.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece boyunca 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 40'tan fazla füze kullandığını söylemişti.

Öte yandan Rusya da Karadeniz üzerinde 174 Ukrayna İHA'sı ile üç Ukrayna füzesini etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Ukrayna'daki savaş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Rus ordusuna Ukrayna'nın tamamen işgal edilmesi emrini vermesiyle başladı.

Savaş 3 yılı aşkın süredir devam ederken, Rusya, Kırım dahil Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini işgal etmiş durumda.

Rusya ve Ukrayna heyetleri son olarak 2 Haziran'da İstanbul'da bir kez daha bir araya geldi.

İki ülke görüşmelerde sadece, 25 yaş altı ve ağır hasta askerleri kapsayan yeni bir esir takası konusunda anlaştı.

Ukrayna, barış görüşmeleri öncesi kapsamlı bir ateşkeste ısrar etmişti.

Rusya ise barış görüşmelerinin koşulsuz başlamasında ısrarcı olmuş ve ateşkesin müzakerelerin gidişatına göre ilan edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ukrayna, müzakereler sonunda Rusya'nın işgal ettiği topraklarını geri almak istiyor.

Kiev yönetimi ayrıca gelecekte benzer olaylarla karşılaşmamak için Batılı ülkelerden güvenlik garantileri talep ediyor.

Ukrayna'nın AB ve NATO üyelikleri ile Rusya sınırına gerektiğinde yabancı güçlerin konuşlanması da Kiev'in beklentileri arasında.

Kiev yönetimi ayrıca Rusya'dan karşılanacak savaş tazminatları ile ülkenin yeniden imarının sağlanmasını da istiyor.

Rusya ise 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın yanı sıra işgal ettiği Ukrayna'nın Donbas bölgesinden de çıkmak istemiyor.

Kremlin, müzakereler sonunda sağlanacak anlaşmanın sonuçlarından birinin de Batı'nın uyguladığı yaptırımların kaldırılması olması gerektiğini kayda geçiriyor.

Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi ve ittifakın Rusya için tehdit oluşturmaması da Moskova'nın öncelikleri arasında.