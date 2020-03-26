Rusya Ülke Dışına Tüm Uçuşları Askıya Aldı

Korona salgını nedeniyle önlemlerini artıran Rusya, yarından itibaren ülke dışına yönelik tüm uçak seferlerini iptal etme kararı aldı.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgiye göre uçak seferleri sadece ülke dışındaki Rus vatandaşlarının Rusya'ya getirilmeleri için gerçekleştirilecek. Yasak, iç hat seferlerini etkilemiyor.

Rusya resmi kaynakları, Çarşamba günü itibarıyla 658 kişinin enfekte olduğunu, üç kişinin de hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgının yayılmasını önlemek için önümüzdeki hafta tüm işyerleri ve eğitim kurumlarının da tatil edildiğini duyurmuştu.