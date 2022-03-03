  • BIST 2.023,29
  • Altın 876.787
  • Dolar 14.1095
  • Euro 15.5952
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi sona erdi!

» »
Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi sona erdi!
Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi sona erdi!

 

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Görüşmelerin üçüncü turunun yapılacağı açıklandı. Görüşmede, iki taraf da sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturulması konusunda ortak anlayışa vardı.  Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise görüşmeler devam ederken, Putin'e seslenerek, "Lütfen bu savaşı durdur. Ön koşulsuz şekilde oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız" demişti.

Üçüncü tur görüşmelerin yapılacağı belirtildi.

Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturulması konusunda ortak anlayışa varıldığı belirtildi.

Ukrayna heyeti "Tahliyeler esnasında geçici ateşkes mümkün" açıklamasını yaptı. Heyet ayrıca, Ukrayna'nın beklediği sonuçlara ulaşamadığını açıkladı.

Rus heyeti de siviller için insani koridor konusunda Ukrayna ile anlaştıklarını duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısı Dünya Tarihinde Yeni Ve Tehlikeli Bir Sayfa Açtı03 Mart 2022 Perşembe 18:45
  • AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euroluk insani yardım03 Mart 2022 Perşembe 14:37
  • Lavrov: Nükleer savaş bizim değil Batı’nın aklında olan şey03 Mart 2022 Perşembe 13:57
  • Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu03 Mart 2022 Perşembe 13:48
  • Rusya: Bazı ülkeler Rusya’ya savaş açmaya hazırlanıyor03 Mart 2022 Perşembe 13:17
  • Rusya ve Ukrayna arasında müzakere muamması03 Mart 2022 Perşembe 12:32
  • Ukrayna bayrağı renkleri Time dergisinin kapağında03 Mart 2022 Perşembe 12:28
  • Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti03 Mart 2022 Perşembe 12:06
  • Şimdi de Rusya'daki kedilere 'yaptırım'03 Mart 2022 Perşembe 11:31
  • Ukrayna'da son 24 saatte neler oldu?03 Mart 2022 Perşembe 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti