Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi sona erdi!

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Görüşmelerin üçüncü turunun yapılacağı açıklandı. Görüşmede, iki taraf da sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturulması konusunda ortak anlayışa vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise görüşmeler devam ederken, Putin'e seslenerek, "Lütfen bu savaşı durdur. Ön koşulsuz şekilde oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız" demişti.

Üçüncü tur görüşmelerin yapılacağı belirtildi.

Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturulması konusunda ortak anlayışa varıldığı belirtildi.

Ukrayna heyeti "Tahliyeler esnasında geçici ateşkes mümkün" açıklamasını yaptı. Heyet ayrıca, Ukrayna'nın beklediği sonuçlara ulaşamadığını açıkladı.

Rus heyeti de siviller için insani koridor konusunda Ukrayna ile anlaştıklarını duyurdu.