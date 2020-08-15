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Rusya'da 119 kişi koronavirüse yenik düştü, yeni vaka sayısı 5 bin 61

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Rusya'da son 24 saatte 119 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 5 bin 61 olarak açıklandı.
Rusya'da 119 kişi koronavirüse yenik düştü, yeni vaka sayısı 5 bin 61

Rusya'da son 24 saatte 119 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 5 bin 61 olarak açıklandı.

Rusya koronavirüsle mücadele merkezi, son 24 saatte kaydedilen koronavirüs verilerini paylaştı.

Koronavirüse yakalananların sayısı 5 bin 61 olarak kaydedilirken ülkede salgının başlamasından bu yana kayıt altına alınan toplam vaka sayısı 917 bin 884 oldu.

Yeni vakaların 162'si St. Petersburg'da, 158'i Sverdlovsk Bölgesi'nde, 153'ü Moskova Bölgesi'nde görüldü.

Rusya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 119 artarak 15 bin 617'ye yükseldi.

6 bin 447 kişi hastalığı yenenler arasına katıldı. Böylece koronavirüsle mücadeleyi kazananların sayısı 729 bin 411 oldu.

Bu arada Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan 318 bin testle birlikte şimdiye dek yapılan test sayısı 32 milyon 200 binin üzerine çıktı.

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