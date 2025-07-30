Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem: İlk tsunami dalgaları kıyıya ulaştı

İlk tsunami dalgaları Kamçatka ve Japonya kıyılarına ulaştı. Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler tahliye edildi. ABD'de de özellikle Hawaii kıyıları için tahliye emirleri verildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu verilerine göre, deprem yüzeye yakın bir noktada geldi.



Ardından kuvvetli tsunami uyarısı yapıldı.

3 SAAT İÇİNDE TSUNAMİ UYARISI



ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından 3 saat içinde Rusya ve Japonya'nın bazı kıyılarında tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceğini duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen depremin ardından bir günden uzun süre boyunca büyük bir tsunami riski olabileceği uyarısında bulundu.

Ajans, bölgedeki deniz seviyesindeki dalgalanmaların uzun süre devam edebileceğini belirtti.

Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami izleme uyarısı yürürlüğe girdi.



Kısa süre sonra 4 metreyi bulan ilk dalgalar Kamçatka Yarımadası'na ulaştı.

HALKA "KIYILARDAN UZAKLAŞMA" ÇARISI

Rusya'nın bölge valisi çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu. Bir anaokulunun hasar aldığı belirtildi.

Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin “son yılların en şiddetlisi” olduğunu belirten Rusya'nın bölge valisi, tsunami tehdidi ilan edildiğini duyurarak halkı kıyı şeridinden uzaklaşmaya çağırdı. Bölgede acil durum ilan edildi.

2000 kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk de boşaltıldı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Depremin ardından Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde yer alan Sahalin Adası'nda elektrik şebekesi hasar gördü.

Rusya’nın RIA haber ajansının aktardığına göre, açıklama yapan bölge valisi, adada elektriklerin kesildiğini duyurdu.

FUKUŞİMA TAHLİYE EDİLDİ

Japonya acil durum uyarısı yaptı. Hükümet, kıyı bölgelerdeki halk için tahliye emri verdi.

Uyarının ardından halk yüksek binaların çatısına çıkmaya başladı.

11 Mart 2011'deki 9.0 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve nükleer sızıntının meydana geldiği Fukuşima Nükleer Santrali de tahliye edilmeye başlandı.

DEPREMDEN SONRA 30 ARTÇI SARSINTI



Depremin ardından en şiddetlisi 7 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

Büyüklükleri 2 ile 5 arasında değişen 30 artçı sarsıntı kaydedildiği açıklandı.

HAWAII KIYILARINA TAHLİYE EMRİ

ABD'De de tsunami alarmı devreye girdi. Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletleri için uyarılar yapıldı



ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.

TRUMP: GÜÇLÜ VE GÜVENDE KALIN

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük bir deprem nedeniyle, Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlükte. Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik kıyısı için ise Tsunami İzleme durumu geçerli. Japonya da tehlike altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Güçlü ve güvende kalın." Paylaşımı yaptı.

GEÇEN HAFTA 7.6'YLA SALLANMIŞTI



Avrasya'nın kuzeydoğusunda bulunan; batıda Ohotsk Denizi, doğuda Bering Denizi ve Büyük Okyanusu ile çevrili olan Kamçatka Yarımadası'nda geçen hafta da 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.