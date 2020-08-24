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Rusya’da Armiya-2020 Forumu başladı

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Rusya’da Armiya-2020 Forumu başladı
Rusya’da Armiya-2020 Forumu başladı

Rusya’da, 6. Uluslararası Askeri Teknik Forumu “Armiya-2020” başladı. Forum kapsamında düzenlenen fuarda, ağır ve hafif silahlar yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığınca Kubinka şehrinde organize edilen Armiya-2020 Forumu kapsamında, askeri-teknik malzemelerinin sergilendiği fuar da düzenlendi.

Koronavirüse karşı tedbirlerin alındığı fuarda, Rusya Savunma Sanayii’ne ait ağır ve hafif silahlar yer aldı.

Fuarda, Rus ordusunun kullandığı S-400 hava savunma füze sistemi, “Pantsir” orta menzilli uçaksavar sistemi, insansız hava araçları, tanklar ve helikopterler sergilendi.

 

90’dan fazla ülkeden temsilciler katıldı

Yaklaşık 1500 işletmenin 28 binden fazla askeri teknik ürününü tanıttığı fuarda, çeşitli ülkelerin savunma sanayiinden de örnekler yer aldı.

Forumun açılışında konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, forumun yeni projelerin oluşturulmasına vesile olacağı umudunu dile getirerek, “Güvene dayalı ilişkilerin kurulması ve ortaya çıkan zorluklara birlikte çözümün bulunması önemlidir” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da foruma 90’dan fazla ülkeden temsilcilerin katıldığını belirtti.

29 Ağustos’a kadar devam edecek forum kapsamında, 6. Uluslararası Ordu Oyunları-2020 de düzenleniyor.

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