Rusya'da geliştirilen Covid-19 aşısının üretimine başlandı

Rusya Sağlık Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sputnik V' adlı aşının üretimine başlandığını duyurdu.
Sputnik'in haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada "N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı" ifadelerine yer verildi.
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