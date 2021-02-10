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SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Rusya’da, koronavirüsü hızlı tespit edebilen yeni test sistemi

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) koronavirüsün hızlı tespitine yönelik yüksek hassasiyetli yeni bir test geliştirdi. Bu sistemle test süresi 1-1.5 saate kadar düşüyor.
Rusya’da, koronavirüsü hızlı tespit edebilen yeni test sistemi

Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada, koronavirüsü hızlı tespit edebilen yüksek hassasiyetli bir test geliştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yeni test ile virüs erken aşamada saptanabildiğinden sosyal temasın daha erken önlenmesi ve doktor kontrolünün artırılması sağlanabiliyor.

Bu sistemle test süresi de 1-1.5 saate kadar düşüyor. PCR yönteminin kullanıldığı sıradan testlerde ise bu süre 4-5 saati buluyor.

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