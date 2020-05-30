Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 8572 arttı

Rusya’da son 24 saatte 83 bölgede 8 bin 572 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 396 bin 575’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezi, Rusya’da gün içinde vaka sayısının 8572 arttığını açıkladı.

Açıklamaya göre, yeni vakaların 3747’sinde klinik bir semptoma rastlanmadı.

Ülkedeki Kovid-19 hasta sayısı 396 bin 575’e çıktı.

Yeni vakaların 2367’si başkent Moskova’da, 735’i Moskova bölgesinde, 365’i St. Petersburg’da kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da gün içinde 181 artarak 4555’e yükseldi.

Gün içinde iyileşenlerin sayısı da 8212 arttı ve böylece şimdiye kadar 167 bin 469 kişi iyileşmiş oldu.