  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Vadilili : Ne kadar su var ?

Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 887 Bini Geçti

» »
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 887 bin 536’ya, ölü sayısı 14 bin 931’e çıktı.
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 887 Bini Geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 887 bin 536’ya, ölü sayısı 14 bin 931’e çıktı.               

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 189 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 887 bin 536’ya yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 77 artarak 14 bin 931’e, iyileşen sayısı 3 bin 215 artarak 693 bin 422’ye ulaştı.   

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,6’sında semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 689 artarak 247 bin 534’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 572’ye çıktı. 

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 298 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 30 milyon 600 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı. 

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. 

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gürkut’tan Pilli’ye yanıt: “Yönetim anlayışları biatçı”08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:53
  • Tabipler Birliği:Limasol bölgesindeki vaka artışları kaygı verici… Gerekli olmadıkça seyahat edilmesin08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:31
  • Kalp Sağlığı İçin En Önemli Öğün Kahvaltı08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:29
  • Çin ve Hindistan'da Covid-19 aşı adayları test ediliyor08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:24
  • Fransa'da Kovıd-19'dan Ölenlerın Sayısı 30 Bın 324'e Yükseldı08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:10
  • 1851 test yapıldı, 2 pozitif vaka var07 Ağustos 2020 Cuma 18:30
  • Almanya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 214 Bini Aştı07 Ağustos 2020 Cuma 18:30
  • Almanya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 214 Bini Aştı07 Ağustos 2020 Cuma 17:00
  • Tarım Dairesi, Gıda denetim sonuçlarını açıkladı07 Ağustos 2020 Cuma 15:49
  • Rusya'da Kovid-19 Vakası Sayısı 877 Bini Geçti07 Ağustos 2020 Cuma 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti