  • BIST 2.002,12
  • Altın 891.102
  • Dolar 14.2352
  • Euro 15.6512
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rusya’da “orduyu küçük düşürenlere” hapis cezası hazırlığı

» »
Rusya Parlamentosu'nda Ukrayna'da savaşan Rus askerleriyle ilgili yanlış bilgileri kasıtlı olarak yayan kişilere hapis cezası verilmesi yönündeki tasarı kabul edildi.
Rusya’da “orduyu küçük düşürenlere” hapis cezası hazırlığı

Parlamentonun alt kanadı Duma'dan geçen karar, Ukrayna'daki savaşa dair “yalan haber” yaymakla ve Rusya'ya yönelik yaptırım çağrısında bulunmakla suçlanan kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önünü açıyor.

Kararla ilgili açıklamada “Yalan haberler ciddi sonuçlara yol açarsa, 15 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir” dendi. Ayrıca suçlu bulunanlara 14 bin dolara kadar para cezası verilebileceği de ifade edildi.

Rus yetkililer sık sık “Rusya'nın düşmanlarının ülkede huzursuzluk yaratmak için yanlış bilgileri yaydığını” öne sürüyor.

Ukrayna müdahalesi sonrasında Rusya'da savaşa karşı çıkan çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı. Karar, Rusya'nın ülke içinde tepkilerin önüne geçmek için yetkilerini artırma girişimi olarak yorumlandı.

Kararın parlamentonun üst kanadından da geçerek Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’daki savaş karşıtı televizyon kanalı yayınına son verdi04 Mart 2022 Cuma 11:46
  • Ukrayna: Rus askeri güçleri Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi04 Mart 2022 Cuma 11:27
  • Rusya’dan Batı medyasına kısıtlama04 Mart 2022 Cuma 11:06
  • Ukrayna’ya savaşmaya giden Çek vatandaşları hapis cezasından muaf olacak04 Mart 2022 Cuma 10:48
  • Ukrayna’dan Polonya’ya 500 binden fazla mülteci sığındı04 Mart 2022 Cuma 10:33
  • Rusya borsası beşinci günde de kapalı kaldı04 Mart 2022 Cuma 10:16
  • Estonya'ya ait kargo gemisi, Ukrayna açıklarında büyük patlamanın ardından battı03 Mart 2022 Perşembe 21:12
  • Rus kedilerine yaptırım!03 Mart 2022 Perşembe 21:09
  • Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi sona erdi!03 Mart 2022 Perşembe 21:05
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı03 Mart 2022 Perşembe 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti