Rusya’da “orduyu küçük düşürenlere” hapis cezası hazırlığı

Rusya Parlamentosu'nda Ukrayna'da savaşan Rus askerleriyle ilgili yanlış bilgileri kasıtlı olarak yayan kişilere hapis cezası verilmesi yönündeki tasarı kabul edildi.

Parlamentonun alt kanadı Duma'dan geçen karar, Ukrayna'daki savaşa dair “yalan haber” yaymakla ve Rusya'ya yönelik yaptırım çağrısında bulunmakla suçlanan kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önünü açıyor.

Kararla ilgili açıklamada “Yalan haberler ciddi sonuçlara yol açarsa, 15 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir” dendi. Ayrıca suçlu bulunanlara 14 bin dolara kadar para cezası verilebileceği de ifade edildi.

Rus yetkililer sık sık “Rusya'nın düşmanlarının ülkede huzursuzluk yaratmak için yanlış bilgileri yaydığını” öne sürüyor.

Ukrayna müdahalesi sonrasında Rusya'da savaşa karşı çıkan çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı. Karar, Rusya'nın ülke içinde tepkilerin önüne geçmek için yetkilerini artırma girişimi olarak yorumlandı.

Kararın parlamentonun üst kanadından da geçerek Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulması bekleniyor.