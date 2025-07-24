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Rusya'da yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok

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Rusya'da kuleyle bağlantısı kesilen, 43 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan yolcu uçağının enkazı bulundu. Kazada kurtulan olmadı.
Rusya'da yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok

Rusya'da An-24 model yolcu uçağının, Amur bölgesinde kuleyle bağlantısının kesilmesinin ardından düştüğü ve enkazının yanarken bulunduğu duyuruldu.

Amur bölgesi valisi Vasiliy Orlov, kaybolan uçakta 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın olduğunu bildirdi. Vali, yolculardan 5'inin çocuk olduğunu söyledi. 

TASS haber ajansı, düşen uçakta kurtulan olmadığını açıkladı.

Rus basınının aktardığına göre gövdesi yanan uçağın enkazı, Tynda Havalimanı'na 15 kilometre uzaklıktaki bir dağ yamacında bulundu.

TASS, düşük görüş şartları sırasında inmeye çalışan uçağın,
pilotaj hatası sebebiyle kaza yapmış olabileceği üzerinde
durulduğunu aktardı.

Sibirya merkezli Angara Airline havayolu şirketine ait yolcu uçağı, Rusya'nın Tynda bölgesinden Çin sınırındaki Amur'a uçuyordu. Uçağın, varış noktasından birkaç kilometre mesafede kaybolduğu, uçağı aramak için bögeye kurtarma ekiplerinin gönderildiği bildirilmişti.

Kommerstant gazetesine göre uçak emniyet kurallarının ihlali sonucu insanların ölümüne yol açan suçtan dolayı ceza soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

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